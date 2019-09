Cătălin Ivan a depus, duminică, la BEC, peste 230.000 de semnături necesare înscrierii candidaturii sale la alegerile prezidenţiale. El a afirmat că numărul minim impus de lege pentru înscriere este foarte mare şi viciază dezbaterea electorală.

„Am reuşit să strângem cele 200.000 de semnături plus o marjă de încă 35.119 semnături. Deci 235.119 este numărul exact al semnăturilor pe care le depunem astăzi.Am primit oferte de la alte partide să mă ajute cu semnăturile, partide mici care nu aveau candidat sau care aveau candidat fără şanse, dar am preferat să mergem pe structura ADN ului. De mai bine de un an de zile ne chinuim să crăm organizaţii judeţele. În acest moment avem 35 de organizaţii judeţene funcţionale, fiecare a avut de făcut un anumit număr de semnături. Noi aşa le-am strând. Le-am verificat de două ori. De acum să vedem ce spune şi BEC”, a spus Cătălin Ivan, în faţa Biroului Electoral Central.

Prezidenţiabilul Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională a adăugat că numărul minim de 200.000 de semnături impus de lege pentru a te putea înscrie în cursa pentru Cotroceni este mare, iar dezbaterea e viciată de faptul că mulţi candidaţi nu reuşesc să strângă numărul de semnături.

„Din păcate eu cred că România avea nevoie astăzi mai mult ca oricând de o dezbatere mult mai profundă despre situaţia reală a României. Poate ar trebui să bedem mai multe proiecte. Faptul că această dezbatere e viciată de faptul că mulţi candidaţi nu au reuşit să strângă semnăturile e o pierdere mare pentru noi toţi. Mi-aş fi dorit să fie cât mai mulţi. Eu cred că numărul acesta de 200.000 de semnături este excesiv”, a adăugat Ivan.

Mai mulţi independenţi sunt aşteptaţi, duminică, la BEC, pentru a-şi depune candidatura.

Tot duminică, la ora 18:00, la Biroul Electoral Central este aşteptată şi Ramona Bruynseels pentru a-şi depune candidatura la prezidenţiale.

Alexandru Cumpănaşu va ajunge la sediul BEC, duminică, în jurul orei 22:00, pentru a depune semnăturile necesare pentru înscrierea în cursa pentru Cotroceni.

Candidaţii la alegerile prezidenţiale îşi pot depune la Biroul Electoral Central candidaturile până duminică, 22 septembrie, ora 24:00.

Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.

Cătălin Ivan: Klaus Iohannis o fi fost atomic în vacanţă. La Cotroceni mi s-a părut doar infatuat

Cătălin Ivan a afirmat, duminică, după ce Klaus Iohannis s-a catalogat ca fiind „un pompier atomic”, că poate şeful statului a fost atomic în vacanţe, însă la Cotroceni a părut doar „infatuat”.



„O fi fost atomic în vacanţă, dar în conferinţele de presă, în pauzele dintre vacanţe când mai venea pe la Cotroceni nu mi s-a părut deloc atomic. Mi s-a părut doar infatuat”, a spus Cătălin Ivan, întrebat ce părere are despre afirmaţiile făcute de Klaus Iohannis.

Prezidenţiabilul Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională a adăugat că ar fi o pierdere pentru România dacă în turul doi ar ajunge Viorica Dăncilă, Dan Barna sau Klaus Iohannis, susţinând că nici măcar partidele lor nu i-ar vota, însă nu au de ales.

„Mă uit la primii trei în sondajele care apar în ultimul timp. Ar fi foarte trist pentru România, ar fi o pierdere pentru noi toţi ca oricare dintre cei doi să ajungă în turul doi. Eu cred că românii nu sunt încântaţi de acele candidaturi. Ştiu mulţi PSD-işti care nu ar vota-o pe Viorica Dăncilă, ştiu liberali care nu l-ar vota pe Klaus Iohannis, dar strâng din dinţi şi dau un vot că e susţinut de PNL, iar în USR vedeţi ce se întâmplă. Eu cred că e o şansă mare, e păcat că nu intră mai mulţi în această cursă şi nu avem o dezbatere mai profundă pe subiecte importante pentru români”, a adăugat Ivan.

Întrebat pe cine ar vota în turul doi dintre Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă, Cătălin Ivan a răspuns: „Doamne fereşte, niciunul. Sunt două pesonaje politice foarte cunoscute care sunt în funcţie şi care au arătat ce pot. Dacă votăm ce am mai votat vom ale altora, de afară, nu pe ale noastre”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că e „un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbuşească România”.

Reacţia şefului statului a venit în contextul în care liderul USR Dan Barna l-a criticat, vineri, spunând despre acesta că a fost "un pompier pentru momentele când casa a luat foc şi se prăbuşea". Liderul USR a mai spus că dacă preşedintele Iohannis ar fi fost un "gospodar mai atent şi diligent", nu se ajungea în astfel de situaţii.

