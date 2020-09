Joe Biden solicită „justiţie rasială” în timpul discursului emoţionant adresat în cadrul ceremoniei funerare a lui George Floyd

Principalul rival candidat al lui Trump la alegerile prezidenţiale din America a susţinut un discurs emoţionant la înmormântarea lui George Floyd. Joe Biden a solicitat „justiţie rasială” într-o înregistrare adresată în cursul ceremoniei de înmormântare. „Acum este timpul, scopul, sezonul pentru a asculta şi vindeca”, a spus Biden în timpul discursului.

Moartea lui Floyd a deschis o cale către abordarea rasismului instituţionalizat din sistem. „Acum este momentul pentru justiţia rasială. Acesta este răspunsul pe care trebuie să-l oferim copiilor noştri atunci când ei se întreabă de ce. Pentru că atunci când va exista dreptate pentru George Floyd, vom fi pe adevăratul drum către justiţia rasială din America", a declarat emoţionat Biden.

Discursul fostului vicepreşedinte a fost primit cu aplauze şi răspunsuri pozitive. Din cauza faptului că în timpul campaniei electorale este însoţit şi protejat în permanenţă de Serviciul Secret, nu a putut fi prezent fizic la înmormântare, deoarece acest lucru ar fi cauzat probleme de natură logistică.

“Now is the time for racial justice,” says former Vice President Joe Biden in a message at the memorial service of #GeorgeFloyd pic.twitter.com/b9hcyXE7wU