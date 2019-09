Kelemen Hunor: Aveam aşteptări mult mai mari de la Iohannis în 2014. Preşedintele nu trebuie să fie pompier

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, că avea aşteptări mult mai mari de la preşedintele Klaus Iohannis atunci când a câştigat alegerile prezidenţiale din 2014. Liderul UDMR susţine că un preşedinte nu trebuie să fie un "pompier", aşa cum s-a autointitulat Iohannis.

"Domnul preşedinte Iohannis a fost un pompier atomic, aşa cum el singur aici în faţa dumneavoastră a spus ieri. Atunci trebuie să luăm de bună, că a fost un preşedinte atomic. Eu cred că preşedintele României nu trebuie să fie pompier. Nu trebuie să fie nici jucător, nici altceva, aşa cum am avut 10 ani de zile. Nu vreau să-l caracterizez pe domnul Iohannis, nu vreau s-o fac în campanie electorală, pentru că n-o să atac personal pe niciunul dintre candidaţii mei. Aveam aşteptări mult mai mari de la Klaus Iohannis atunci când a câştigat alegerile din 2014. Mai multă implicare, mai multă preocupare faţă de problemele societăţii. Mai multă prezenţă", a declarat, sâmbătă, Kelemen Hunor, după ce şi-a depus candidatura la BEC pentru alegerile prezidenţiale.

Preşedintele UDMR a venit la sediul Biroului Electoral Central cu o trotinetă electrică. Kelemen Hunor a strâns aproape 270.000 de semnături pentru candidatura sa.

Preşedintele Klaus Iohannis a răspuns, vineri, afirmaţiilor liderului USR Dan Barna, care l-a catalogat ca fiind "un pompier pentru momentele când casa a luat foc şi se prăbuşea", precizând că a fost, de fapt, "un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbuşească România".

