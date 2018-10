Kelemen Hunor: Degeaba faci un pact pe justiţie, dacă în celelalte domenii nu faci nimic

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, referitor la posibilitatea semării unui pact pe justiţie semnat de toate partidele politice, că de doi ani se vorbeşte numai despre justiţie şi că ar trebui asumate astfel de documente şi pe alte domenii, precum infrastructură şi educaţie.

„Dacă e vorba de pact, am avea nevoie de câte un pact pe vreo patru-cinci domenii. E vorba de România , nu e vorba de Bruxelles. Degeaba faci un pact pe justiţie, dacă în celelalte domenii nu faci nimic. De un an, de doi ani aproape, de fapt în România nu se întâmplă altceva decât discuţii despre justiţie. Ar trebui un pact şi pe infrastructură, ar trebui un pact şi pe educaţie, şi pe investiţii mari şi bineînţeles şi pe justiţie dacă este cazul. Dar pacturile trebuie respectate. Îl vom asculta cu mare atenţie pe domnul preşedinte Iohannis, vom spune şi noi ce avem de spus şi vedem ce se conturează. Lucrurile evaluează de la o zi la alta. Aţi văzut CCR a luat o decizie legată de Codul de procedură, urmează şi pe Codul penal. Şi aceste chestiuni trebuie discutate”, a afirmat Kelemen Hunor, în Parlament.

Afirmaţiile vin înaintea consultărilor de la Cotroceni dintre preşedintele Klaus Iohannis şi toate partidele politice, pe tema legislaţiei din domeniul justiţiei.

Întrebat dacă va semna un pact pe justiţie cu celelalte partide politice, preşedintele UDMR a precizat că nu ştie de existenţa unui pact, însă va vedea la întâlnirea cu preşedintele, care va avea loc la ora 17:00.

„Nu ştiu de niciun pact, vom vedea când ajungem acolo, să vedem ce propune preşedintele Iohannis, ce punct de vedere formulează. Eu nu am auzit nici de pact, nici de impact, nu ştiu astfel de chestiuni. Vom vedea când ajungem acolo, mergem la ora 5 (ora 17:00-n.r) cu colegii mei, la Cotroceni”, a afirmat Kelemen Hunor.

Chestionat despre discuţiile purtate cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, liderul UDMR a spus că se vede cu acest lunar, poate chiar mai des, pentru a discuta pe diverse teme.

"Ieri m-a sunat domnul Tăriceanu dacă putem să bem o cafea şi eu i-am zis da, dar doar astăzi, că ieri m-am întors după masă de la Strassbourg. Şi ne-am văzut, am băut o cafea, am discutat despre politică. (...) Noi ne vedem lunar, vorbim pe diverse subiecte (cu Călin Popescu Tăriceanu - n.r.). Când e nevoie eu discut inclusiv cu Ludovic Orban. Ultima oară am discutat cu el în iunie", a explicat Kelemen Hunor.

Preşedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultări cu partidele pe tema legislaţiei din domeniul Justiţiei. În acest context, Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că nu ar refuza ideea unui pact pe justiţie, semnat de toate partidele din România, însă depinde ce va conţine un astfel de document.

Discuţiile de miercuri de la Cotroceni vin după avizul Comisiei de la Veneţia şi a criticilor aduse de această instituţie cu privire la OUG privind legile justiţiei şi Codurile Penale. De altfel, şeful statului a cerut, vineri, demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, ca urmare a criticilor forului european.

Potrivit Administraţie Prezidenţiale programul consultărilor este următorul: "ora 15:00 - Partidul Social Democrat (PSD), ora 15:30 – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE); ora 16:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL); ora 16:30 – Uniunea Salvaţi România (USR); ora 17:00 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR); ora 17:30 – Partidul Mişcarea Populară (PMP); ora 18:00 – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale".

