Kelemen Hunor s-a întâlnit cu conducerea PNL şi a luat o decizie privind guvernarea împreună

„Astăzi (vineri-n.r.) nu am discutat de structură şi de portofolii. Am discutat dacă putem continua împreună guvernarea şi răspunsul a fost Da. Am discutat de programul de guvernare. Atât noi, cât şi colegii de la PNL am dat în lucru la colegii noştri să lucreze pe programul actual de guvernare şi să completeze acolo unde e de completat. Mâine echipele se vor întâlni şi vom finaliza progamul de guveranre în weekend”, a declarat Kelemen Hunor la finalul întâlnirii cu liderii PNL.

Acesta a dat asigurări că, după finalizarea programului de guvernare, UDMR şi PNL se vor înţelege şi asupra structurii Guvernului.

„Despre structură vom discuta după ce programul este gata, că dacă ne-am înţeles pe programul de guvernare, pe structura Guvernului şi pe portofolii ne vom înţelege sută la sută”, a adăugat liderul UDMR.