”Este nevoie de un pas hotărât şi curajos. Guvernul va veni cu iniţiativă legislativă pentru a repara Legile Justiţiei. Trebuie să ducem la bun sfârşit, dragi români, ceea ce am început acum un an de zile, la Referendum, când am oprit această măcelărire a Legilor Justiţiei. Dar ele sunt în funcţiune şi sunt imperfecte. Trebuie continuată această procedură”, a anunţat preşedintele Klaus Iohannis

El a mai spus că în perioada următoare vor avea loc consultări pe această temă.

”Am urmărit, poate şi dumneavoastră aţi văzut, în spaţiul public a început o discuţie ciudată. În PSD şi între PSD şi sateliţii PSD, încep să îşi plătească poliţe. Au fost câteva aşa-numite dezvăluiri din perioada când PSD a atacat violent justiţia, când PSD a atacat violent legile justiţiei, ” a adăugat şeful statului.

El a mai spus că, din fericire, a reuşit să oprească o parte din aceste atacuri.

”Şi eu am reuşit să duc legile la Curtea Constituţională, Parlamentul a reuşit, în special PNL şi cu alte partide democratice, să oprească o parte din aceste modificări, dar cert este că cel mai important pas a fost făcut de români.”, a conchis Iohannis.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, s-a întâlnit miercuri la Palatul Cotroceni, cu prim-ministrul României, Ludovic Orban. Cei doi au discutat despre legile Justiţiei şi fondurile europene.