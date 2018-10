Klaus Iohannis: Sunt tot mai frecvente atacurile la justiţie ale unor politicieni lipsiţi de integritate

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, marţi, că sunt tot mai dese atacurile la adresa justiţiei din partea unor politicieni care nu au integritate, precizând că România trece printr-o perioadă în care independenţa justiţiei este "pusă la grea încercare".

"Integritatea este, în aceste zile, mai mult ca oricând, una dintre temele semnificative care se regăsesc pe agenda publică. Sunt tot mai frecvente atacurile la adresa justiţiei din partea unor politicieni lipsiţi de integritate şi, în aceste condiţii, moralitatea şi profesionalismul magistraţilor devin esenţiale în apărarea şi menţinerea încrederii cetăţenilor în justiţie. Încrederea începe cu integritatea magistraţilor. Lupta anticorupţie este indisolubil legată de integritatea celor care fac parte din instituţiile sistemului judiciar. Mă bucur că am ocazia să transmit un mesaj de felicitare şi încurajare tuturor profesioniştilor din justiţie, de la prima şi până la ultima treaptă ierarhică a sistemului, pentru rezultatele tot mai bune privind înfăptuirea actului de justiţie în România, obţinute în ultimii ani, dar şi pentru modul în care şi-au făcut datoria şi au apărat independenţa puterii judecătoreşti", a transmis Klaus Iohannis, într-un mesaj dat cu prilejul conferinţei "Conduita etică a magistraţilor pentru consolidarea încrederii publice. Dialog deschis privind integritatea judiciară", potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Şeful statului a adăugat că justiţia este pusă la grea încercare în această perioadă.

"Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer a câştigat, prin activităţile de substanţă derulate în ultimul deceniu, statutul de reper pentru profesioniştii sistemului de justiţie din România, dar şi din întreaga regiune. Roadele muncii partenerilor noştri externi în consolidarea sistemului de justiţie şi în lupta anticorupţie, printre care se numără şi organizaţii ca a dumneavoastră, se văd din plin în ultimii ani. Din păcate, traversăm o perioadă în care independenţa justiţiei române este pusă la grea încercare", a completat Iohannis.

Acesta le-a transmis un mesaj magistraţilor, îndemnându-i să îşi facă meseria cu verticalitate şi curaj. Preşedintele a amintit că avem o Constituţie şi un crez în democraţie şi statul de drept, iar Uniunea Europeană ne garantează apărarea acestui crez.

"Vocea dumneavoastră este auzită, contează şi va conta. Continuaţi să vă faceţi meseria cu verticalitate şi curaj, fideli principiilor democraţiei şi statului de drept! Rămâneţi vigilenţi şi nu vă pierdeţi speranţa! Sunt alături de dumneavoastră şi am convingerea că aveţi susţinerea cetăţenilor din întreaga ţară, care au transmis mesaje foarte clare şi ferme clasei politice. Am certitudinea că românii vor apăra şi pe mai departe independenţa justiţiei cu aceeaşi convingere. Avem o Constituţie, avem un crez - în statul de drept şi în democraţie - şi avem garanţia dată de apartenenţa la Uniunea Europeană pentru respectarea acestui crez. Avem o justiţie formată din magistraţi integri şi am încredere că vor continua să rămână aşa", a conchis Klaus Iohannis.

