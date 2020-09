Klaus Iohannis: Vom fi alături de partenerii europeni şi NATO

Declaraţie Klaus Iohannis:

Strategia a fost elaborată în contextul unei pandemii. În aceste condiţii special relaţiile de putere sunt curbate. România trebuie să facă faţă într-un timp. Noua strategie ofera raspunsuri la întrebările esenţiale privind obiective prioritare privind siguranţa României. Politicile publice vor fi concepute şi implementate având ca beneficiar final cetateanul. Fiecare roman trebuie sa simta ca traieste intr-un mediu sigur si sa aiba incredere ca institutiile il apara. Strategia vizeaza si alte sectoare: educatia, sanatatea, economia, securitatea enercetica si cibernetica. Romania trebuie sa isi apere cetatenii. E o tara care stie sa isi protejeze patrimoniul si are ca prioritati educatia, sanatatea si siguranta cetateanului. Contribuie la mentinerea santatii cetatenilor.

E evident ca parteneriat stragcic cu SUA, apartenenta la NATO, UE sunt reafirmate ca piloni ai politicii nostre. Strategia noastra implica o noua abordre si propune un management cu accent pe gestionarea intgrata a riscurilor. E o abordare determinata de schimbarea de paradigma la nivel global. Ca element stategia se raporrteaza la un segment multidimensional. Siguranta cetateanului ramane un element cheie al abordarii. Statul are datoria de a identifica strategii pentru protejarea sa. Gestionarea securitatii presupune si implicarea societatii civile. Se bazeaza pe o diagnoza clara a statului roman. Doar cunoscand in profunzime starea societatii romanesti pot fi corect identificate interesele noastre, pot fi bine definite vulnerabilitatile din perspectiva sigurantei nationale. Responsabilitatea pentru a face fata noilor tipuri de atacuri se afla la intersectia sferei sociale si individuale.

Acestea sunt cateva linii majore care au conturat proiectul ce are la baza conceputul unei Romanii normale. Conform constitutiei, documentul va fi transmis Parlamentului si sper ca Romania sa aiba aproobata o noua strategie pentru 2020-2024. Pe ordinea de zi au fost si alte puncte. Am aprobat fortele armate ale Romaniei. Armata Romaniei va participa cu un numar de 1940 de militari si civili la misiuni si operatii in afara terioriului roman. MAI va participa cu 841 militari si politisti. Am adoptat proiectul transformarii si inzestrarii armatei. Fara o armata puternica un stat nu are credibilitate nationala si puternica. In comunicatul scris veti gasi si alte detalii despre sedinta de astazi.

Tin sa fac unele precizari legate de evolutia epidemiei. Numarul de cazuri de infectari ramane constant. Ne mentinem inca pe un platou, Vom depasi cu bine si aceasta etapa daca vom continua sa ramanem vigilenti responsabili. Dragi romani, va doresc multa sanatate! Aveti grija de dumneavoastra si de cei din jur!