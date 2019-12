Lia Olguţa Vasilescu: Actuala guvernare are de gând să crească vârsta pensionării. Este doar una dintre rele

Lia Olguţa Vasilescu a afirmat, marţi, că Guvernul Orban ar urma să crească vârsta de pensionare şi că acesta este motivul pentru care acesta doreşte modificarea noii legi a pensiilor. Fostul ministru al Muncii a adăugat că inechităţile pot fi corectate prin recalcularea tuturor pensiilor.

„Şi mie mi s-a solicitat de la Comisia Europeană creşterea vârstei de pensionare la 68 de ani. Am spus că e imposibil, deoarece Romania are o speranţă de viaţă cu 8 ani sub media Uniunii Europene. Noi suntem la 74, Franţa la 82, de exemplu. Aşa că am menţinut vârsta de pensionare din vechea lege şi în cea noua, corectând şi inechităţile care se vor rezolva doar după recalcularea tuturor pensiilor, recalculare pe care actuala guvernare nu se grăbeşte să o înceapă. Acum pricep şi de ce vor modificarea noii legi a pensiilor, înainte să înceapă aplicarea ei. Au de gând să crească vârsta de pensionare. Şi e doar una din relele care se pot întâmpla",a scris Olguţa Vasilescu, marţi, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că o nouă Lege a pensiilor ar fi necesară, deoarece mulţi pensionari şi şefi de instituţii publice au semnalat inechităţi în legea actuală. Şeful statului susţine că Guvernul Orban va face o analiză în acest sens.

Şi vicepremierul Raluca Turcan a anunţat că Guvernul pregăteşte o Lege a pensiilor care să introducă sistemul contributivităţii, însă Legea în vigoare va fi respectată, astfel că pensiile vor creşte de la 1 ianuarie 2020.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.