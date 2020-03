Lia Olguţa Vasilescu anunţă oficial că va candida la Primăria Craiova

Lia Olguţa Vasilescu a postat, joi, pe pagina de Facebook un mesaj prin care îşi anunţă, în mod oficial, candidatura la Primăria Craiovei. Fostul ministru spune că în sondaje oamenii o consideră cel mai bun primar al Băniei.

Lia Olguţa Vasilescu a decis să renunţe la postul de deputat din Parlamentul României şi să candideze la Primăria Craiovei. Anunţul a fost făcut chiar de fostul ministru al Muncii, pe Facebook.

Biroul Permanent municipal al PSD Craiova a aprobat în unanimitate, candidatura Liei Olguţa Vasilescu.

„Astăzi (joi – n.r.), Biroul Permanent Municipal Craiova a aprobat, in unanimitate, candidatura mea la Primaria Craiovei. Am fost foarte onorată să constat, în urma sondajului de opinie realizat, că locuitorii oraşului consideră că am fost cel mai bun primar de după Revoluţie şi că un procent foarte mare dintre ei îşi doresc să revin ca primar. Le mulţumesc pentru încredere, atât lor, cât şi colegilor mei, şi îi asigur că, în următorii patru ani, voi depune toate eforturile pentru ca toţi cetăţenii să se regăsească în proiectele primăriei!”, a scris Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Fostul ministru a precizat că în perioada imediat următoare va prezenta echipa şi programul cu care candidează la primărie, o listă de investiţii necesare şi modul cum vrea să facă din Craiova cel mai frumos oraş din România.

