Lia Olguţa Vasilescu, mesaj pentru opoziţie: Dacă tot nu au program de guvernare, măcar să îl aplice pe al nostru

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat că luna aceasta, ministrul Agriculturii, Petre Daea, ar urma să lanseze primele magazine cu produse preluate direct de la fermieri, măsură PSD. Ea susţine că măsura ar trebui să fie preluată şi de viitorul guvern, „dacă tot nu au program de guvernare”.

„Luna aceasta, ministrul Petre Daea urmează să lanseze primele magazine cu produse preluate direct de la fermieri. Sper ca aceste măsuri sa fie preluate şi de o guvernare viitoare pentru că sunt benefice tuturor romanilor. Dacă tot nu au program de guvernare, măcar să îl aplice pe al nostru.”, a afirmat Lia Olguţa Vasielscu, într-o postare, pe Facebook.

Social-democratul a mai adăugat că guvernul Dăncilă a reuşit să implementeze multe măsuri benefice pentru domeniul agricol, cum ar fi dezvoltarea sistemului de irigaţii, subvenţii oferite fermierilor, acţiuni cu un impact pozitiv asupra situaţiei României la nivel european, după ce PSD a intrat la guvernare.

„Când am venit la guvernare, suprafaţa irigată a României era de doar 300.000 de ha. Atât reuşiseră toate guvernele de dupa revoluţie, la un loc. Acum este de 1.400.000 ha. Cred că este relevantă comparaţia. Suntem pe primul loc în Europa la trei tipuri de culturi, am dat subvenţiile la timp pentru ca fermierii să nu se mai împrumute la bănci şi am înfiinţat Casa de Comert Agroalimentară Unirea care ar urma să ia fructele şi legumele direct de la producători şi să le vândă proaspete, la preţuri de producător, în magazine de tip economat.”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu a reacţionat după ce PNL a acuzat PSD că măsurile adoptate în ultimii ani anticipează o recesiune. Fostul ministru al Muncii susţine că România are cea mai mare creştere economică şi se întreabă cum intra ţara în criză doar când se apropie PNL de guvernare.

„Băieţii de la PNL vă pregătesc psihic! Vin la guvernare, deci vin tăierile! Greaua moştenire, OUG 114/2018 etc... Ştiţi poezia! Cu datele INS şi Eurostat nu prea se pun ei de acord însă! România are cea mai mare creştere economică din Europa de vreo trei ani, şomajul scade, datoria publică scade! Cum dracului vine criză peste noi doar când se apropie ăştia de guvernare?”, a scris Olguţa Vasilescu, pe Facebook, în urmă cu câteva săptămâni.

