Lider PSD despre lista PNL pentru europarlamentare: Brătianu, nefericit, oriunde s-ar afla

Vicepreşedintele PSD pe Regiunea de Nord-Vest, Gabriel Zetea, preşedinte al PSD Maramureş, consideră că I.C. Brătianu, reprezentantul de marcă al liberalismului, este nefericit, „oriunde s-ar afla”, când vede lista PNL pentru europarlamentare şi ce a ajuns partidul pe care l-a condus la începuturi.

Potrivit unui comunicat al PSD Maramureş transmis, joi, şi semnat de preşedintele filialei, Gabriel Zetea, PNL, partidul istoric, „şi-a dat obştescul sfârşit”.

„Am trăit să o văd şi asta: Rareş Bogdan deschide lista de candidaţi PNL-PDL la europarlamentare. PNL, partidul istoric, îşi dă obştescul sfârşit. După o boală lungă provocată de infuzia de pedelişti, PNL a anunţat oficial că nu mai are oameni bine pregătiţi în propriile rânduri şi face un import din presă: un om fără doctrină, fără valori, omul banului bine plătit. Nu am numărat exact, dar sunt oripilat de numărul mare de membri ai PDL care se regăsesc pe lista PNL la alegerile europene din mai 2019. Vasile Blaga, Daniel Buda, Robert Sighiartău, Siegfried Mureşan, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Mircea Hava sunt doar câteva exemple cu care Traian Băsescu ar fi, în continuare, foarte fericit. În ziua în care PNL a anunţat numele care deschid lista liberalilor în alegeri, m-am aflat în sediul Ministerului Transporturilor, iar pe holul de la intrare am privit pozele foştilor miniştri. Prima poză este chiar a lui I. C. Brătianu, care azi sigur nu este fericit, oriunde s-ar afla, când vede ce a ajuns partidul în care a crezut atât de mult şi pe care l-a condus la începuturi”, a arătat Zetea.

Potrivit acestuia, „mândrii liberali” de azi sunt aceiaşi care, nu cu mulţi ani în urmă, tăiau pensiile şi salariile românilor în numele austerităţii europene şi care acum critică PSD pentru că face exact contrariul.

„Am considerat multă vreme PNL un partener pentru politica maramureşeană dar constat, cu tristeţe sinceră, că nu mai există PNL. Acel PNL al lui Crin Antonescu, care lupta cu hidra băsistă şi care susţinea drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor, a întors armele cu 180 de grade. Îl aştept cu nerăbdare pe Rareş Bogdan în campanie, pentru că sunt foarte curios să aud din partea sa şi idei, deoarece de critici suntem sătui cu toţii”, a subliniat vicepreşedintele PSD.

Jurnalistul Rareş Bogdan a declarat, joi pentru MEDIAFAX, că va deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, precizând că a luat această decizie pentru ca formaţiunea să devină primul partid al României.

