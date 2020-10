Liderul liberal care a picat Bacalaureatul la 42 de ani: „Nu o să fac doctoratul ca Ponta, nu vreau să plagiez, dar o să merg la facultate”

Prim vicepreşedintele PNL Vrancea, Daniel Moroşanu, are 42 de ani şi a participat pentru prima dată la examenul maturităţii. Asta după ce în urmă cu doi ani a a absolvit cursurile liceale la seral. La examenul de Bacalaureat, Moroşanu a avut dificultăţi la proba scrisă la limba română: liderul liberalilor vrânceni a luat nota 3,60. În schimb, nota la Istorie a fost 7,55, iar la Geografie candidatul a obţinut 8,65

Politicianul a contestat nota la română şi acum aşteaptă rezultatele recorectării tezei. El susţine că după ce va promova Bacalaureatul, se va înscrie la facultate. Moroşanu şi-a propus un obiectiv: nu o să facă doctoratul pentru că nu vrea să plagieze „aşa cum a făcut Ponta”.

„Sunt foarte nemulţumit de nota obţinută şi am depus contestaţie imediat după ce am aflat rezultatul. Mă aştept să iau minimum 5, am făcut de 5. În prima fază nu mă gândeam la facultate, era o ambiţie personală să iau acest examen şi să am bacalaureatul. Dar această presiune mediatică de la nivel central şi nivel local m-a determinat, pentru că am capacitatea şi sunt sigur că am capacitatea, o să merg şi la facultate şi o să mă şi licenţiez. Nu o să fac doctoratul ca Ponta, nu vreau să plagiez, dar mă licenţiez”, i-a declarat corespondentului MEDIAFAX, prim vicepreşedintele PNL Vrancea, Daniel Moroşanu.

Daniel Moroşanu a absolvit liceul în 2018, dar are şi o diplomă de şcoală profesională obţinută în urmă cu peste 20 de ani. În plus, a absolvit o şcoala de tehnicieni silvici, dar pentru a lucra în domeniu are nevoie de studii liceale cu Bacalaureat.

În plan politic, Daniel Moroşanu este considerat a fi un apropiat al ministrului Dezvoltării, Ion Ştefan. Din 2017 el conduce Departamentul de Politici Publice al PNL Vrancea fiind numit prim vicepreşedinte al organizaţiei. În 2016, Moroşanu a pierdut alegerile pentru poziţia de primar al comunei vrâncene Vidra.