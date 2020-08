Liderul opoziţiei ruse, Alexei Navalny, a fost internat de urgenţă. Doctorii spun că ar fi fost otrăvit

Alexei Navalny, în vârstă de 44 de ani, a fost transportat de urgenţă la un spital din Siberia, în stare inconştientă, după ce a început să se simtă rău în timpul zborului său spre Moscova.

„Bănuim că Alexei a fost otrăvit cu o substanţă ce i-a fost pusă în ceai”, a declarat purtătoarea de cuvânt a lui Navalny, Kira Yarmysh.

