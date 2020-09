Liderul PMP, către PNL şi USR, în bătălia pentru Bucureşti: Lăsaţi-ne cu ipocrizia

„Cine consideră eşecul lor vina noastră, n-a înţeles absolut nimic. De doi ani zace la Camera Deputaţilor proiectul de lege privind alegerile în două tururi de scrutin propusă de PMP şi adoptată deja în Senat. Le-am solicitat personal liderilor PNL şi USR să facem front comun şi să adunăm voturile necesare. Nici că le-a pasat. Ei şi-au văzut de drum, iar astăzi, deşi au decis că nu vor PMP în alianţă, ne atacă în mod disperat şi ne acuză în cel mai hain mod de, culmea, risipirea voturilor, lucru de care ei sunt primii vinovaţi”, scrie pe Facebook Eugen Tomac.

El le transmite liderilor PNL şi USR să înceteze cu ipocrizia.

„Am avertizat de la început: nu ne subestimaţi! Când USR nu ştia cum să scape de candidatura lui Nicuşor, noi am fost acolo unde trebuia, iar toţi cei care azi îi plâng de milă îl împingeau pe scări. Lăsaţi-ne cu ipocrizia asta şi salvarea Bucureştiului. Când PMP îl susţinea pe N. Dan toţi ceilalţi îl sabotau. Noi am fost cel mai loial susţinător al său şi pentru asta am fost sancţionaţi. Timp de mai bine de un an l-am asigurat constant pe Nicuşor Dan că îi suntem alături. Însă după ce Ludovic Orban m-a informat că USR şi PNL nu vor o înţelegere cu PMP, domnul candidat Nicuşor nu mi-a mai răspuns niciodată la telefon. Acest episod spune multe despre felul de a fi al unui om”, conchide liderul PMP.