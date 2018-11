Liderul senatorilor PNL acuză o gaură la buget de 12 miliarde lei: Voi cere în Comisie ca Teodorovici să explice

Senatorul PNL Florin Cîţu a declarat, joi, că din datele Ministerului de Finanţe reiese că există o gaură la buget de 12 miliarde de lei şi că va solicita în Comisia de buget-finanţe a Senatului ca ministrul Eugen Teodorovici să vină şi să ofere explicaţii în legătură cu subiectul.

Liberalul a adăugat că este pentru prima dată în perioada postdecembristă când PSD taie bani de la educaţie şi sănătate pentru rectificarea bugetară.

„Trebuie să semnalăm iarăşi că Liviu Dragnea a minţit în 2018, a trecut de mult momentul în care trebuia să vină în Parlament cu un buget pe anul următor. De abia avem rectificarea pentu ultima parte a acestui an. Din nou nu respectă legea finanţelor publice, ne-a obişnuit Liviu Dragnea să nu respecte legile. În legătură cu rectificarea bugetară, cred că este pentru prima oară în perioada post decembristă când PSD taie bani de la educaţie şi de al sănătate pentru rectificarea bugetară. Şi taie bani şi de la transporturi - cu asta ne-am mai obişnuit, dar premiera este că taie bani de la sănătate şi educaţie şi cred că este momentul ca Liviu Dragnea să vină să-şi ceară scuze în faţa profesorilor şi educatorilor”, a declarat senatorul PNL, Florin Cîţu, joi la Parlament.

Senatorul PNL a precizat că „dezastrul deficitului” se poate observa prin prisma faptului că se alocă un miliard de lei în plus pentru cheltuieli doar cu dobânzi.

„Mai mult, dezastrul sau problema deficitului se vede şi în faptul că pentru ultima lună din an se alocă un miliard de lei în plus pentru cheltuieli doar cu dobânzi, atât de mult s-au împrumutat în acest an şi nu au fost plănuite pentru că de fiecare dată când atacăm problema datoriei publice ni se spune că totul se face după un plan bine stabilit. Dacă ai nevoie de miliarde lei în plus la rectificare doar pentru dobânzi este clar că totul a fost depăşit, cheltuielile sunt depăşite.”, a subliniat Cîţu.

Florin Cîţu a adăugat că bomba în rectificarea bugetară reiese din datele Ministerului Finanţelor Publice care arată că există o gaură la buget de 12 miliarde de lei.

„Dar, de fapt, în această rectificare bugetară bomba apare atunci când ne uităm la ce se întâmplă cu veniturile la buget. După 9 luni de zile ştim clar din datele Ministerului Finanţelor Publice că exista o gaură la buget de 12 miliarde de lei. Astăzi, după ce avem cifrele pe rectificarea bugetară care reprezintă date totuşi parţiale, nu avem tot bugetul general consolidat, dar estimările arată că până la sfârşitul anului această gaură la venituri se va dubla aproape, şi vorbim de o gaură de venituri de aproape 20 de miliarde lei. Asta înseamnă că bugetul la începutul anului a fost supradimensionat. De ce ar face cineva aşa ceva? Pentru a ascunde faptul că deficitul bugetar nu se încadrează şi, în timpul anului, prin rectificări, încearcă să corecteze această problemă”, a completat senatorul PNL.

Referitor la această gaură la veniturile la buget, Cîţu a punctat că sunt două variante.

„Prima este că Eugen Teodorovici este poate cel mai prost ministru al Finanţelor din istoria României sau banii au fost luaţi şi ascunşi sau cheltuiţi la ordinul lui Liviu Dragnea. De aici apare şi întrebarea: unde sunt aceşti bani?”, a explicat liberalul.

Senatorul PNL a anunţat că va cere ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, să vină cu explicaţii pe acest subiect în Comisia de buget-finanţe din Senat.

„Voi cere în comisia de buget-finanţe din Senat ca Eugen Teodorovici să vină să explice ce sa întâmplat cu aceşti bani, unde au dispărut, pentru că, dacă i-a bugetat, ştia clar sursa lor, nu poţi să greşeşti cu aproape 10 miliarde de lei în câteva luni de zile, din septembrie şi până acum”, a anunţat Cîţu.

În cazul în care ministrul Finanţelor nu va veni la comisia de specialitate, PNL are în vedere înfiinţarea unei comisii de anchetă care să ancheteze rectificarea bugetară, potrivit lui Cîţu.

„Dacă nu vrea să vină la comisia de buget finanţe, există varianta unei comisii de anchetă în acre cele două comisii buget, finanţe din senat şi din camera deputaţilor să ancheteze rectificarea bugetară, să vădem cum a fost făcută, pe ce cifre, am mai avut o astfle de anchetă la începtului anului 2017. Avem acum o gaură de aproape 20 miliarde care trebuie să fie explicată. Aşteptăm explicaţiile ministrului Teodorovici”, a precizat Cîţu.

Senatorul PNL a precizat că finanţele publice sunt în acest an în cea mai proastă situaţie de la criza economică din 2008.

„Nu în ultimul rând, se pare că deficitul bugetar se duce în direcţia estimată de noi la începutul anului, confirmată de Comisia Europeană şi de cam toate instituţiile europene. Pericolul ca în acest an să fie depăşit acel prag de 3% este foarte mare, cu probabilitate de aproape sută la sută. La zece luni de zile se pare că deficitul bugetar este de aproape trei ori mai mare decât era anul trecut. Finanţele publice sunt în acest an în cea mai proastă situaţie de la criza economică din 2008 şi până astăzi”, a conchis Florin Cîţu.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a anunţat, miercuri seara, printr-un comunicat de presă, că a elaborat proiectul celei de a doua rectificări bugetare din acest an, cu încadrarea în ţinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB.

„Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, faţă de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului iniţial pe acest an şi faţă de 945 miliarde de lei cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare. Astfel, proiectul de rectificare bugetară are în vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majorează, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei”, au detaliat reprezentanţii Finanţelor, într-un comunicat de presă.

