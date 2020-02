Lista cu miniştrii din Guvernul Cîţu

Premierul desemnat, Florin Cîţu, a anunţat vineri componenţa Guvernului propus.

„Am prezentat lista guvernului şi programului de guvernare. Le vom depune astăzi (vineri-n.r.) în Parlament. Este o modificare la Ministerul Finanţelor, este propus colegul meu Lucian Heiuş, vicelider şi la Camera Deputaţilor, membru în comisia de buget finanţe. Este un om cu care eu am lucrat la mai multe amendamente, proiecte de legi, este un om care ştie foarte bine ce înseamnă finanţele şi în care am încredere că va duce mai departe ceea ce am început la Ministerul Finanţelor Publice”, a declarat Florin Cîţu.

Lista membrilor Guvernului Cîţu:

Florin Cîţu - Prim-ministru

Raluca Turcan - Viceprim-ministru

Marcel Vela - Ministru de Interne

Lucian Heiuş - Ministru de Finanţe

Bogdan Aurescu - Ministru de Externe

Nicolae Ciucă - Ministrul Apărării

Cătălin Predoiu - Ministrul Justiţiei

Violeta Alexandru - Ministrul Muncii

Victor Costache - Ministrul Sănătăţii

Monica Anisie - Ministerul Educaţiei

Marcel Boloş - Ministrul Fondurilor Europene

Virgil Popescu - Ministrul Economiei

Lucian Bode - Ministrul Transporturilor

Bogdan Gheorghiu - Ministrul Culturii

Ionuţ Stroe - Ministerul Tineretului şi Sportului.

Florin Cîţu a mai spus că s-a format deja o echipă şi de luni liberalii vor începe negocierile pentru formarea unei majorităţi.

