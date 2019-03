Liviu Dragnea îl acuză pe şeful statului: Miza e România. Iohannis luptă împotriva ţării lui prin tot ceea ce face

Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara pe preşedintele Klaus Iohannis că ”luptă împotriva ţării lui prin tot ceea ce face”, având în spate „sistem ocult, sistem corupt, care a penetrat în mod serios Justiţia în ultimii ani”.

”Miza este România. O altă miză o reprezintă vieţile românilor - un trai mai bun sau un trai mai rău, o ţară dezvoltată sau o ţară stagnată în dezvoltare, o ţară mândră cu şanse de creştere pe măsura potenţialului pe care-l are sau o ţară îngenunchiată, predată la cheie. Ceea ce face Iohannis face din disperare. Sigur, este şi împins, are păpuşarii lui în spate - e vizibil pentru oricine înţelege cât de cât ce se întâmplă în ţară, în Europa şi în lume. Eu cred că noi vom câştiga, pentru că diferenţa majoră dintre noi şi el este că noi luptăm pentru România, el luptă împotriva ţării lui prin tot ceea ce face. Prin absolut tot ceea ce face luptă împotriva ţării lui”, a declarat la Antena 3 Liviu Dragnea.

Dragnea a mai spus că îi este foarte greu să facă o ierarhie a acţiunilor ”negative” ale şefului statului.

”Acest om îşi urăşte ţara - incitare la dezordine socială, incitare la proteste şi proteste violente, încurajarea acestora, niciun fel de poziţie, de luptă de-a lui pentru a obţine ceva pentru ţară. Direcţia lui, abordarea lui este să nu supere, să se pună bine cu mai-marii Europei. Niciodată mai-marii nu o să moară de grija noastră. Ce are în spate, ce arme are în spate? Are acest sistem ocult, sistem corupt, care a penetrat în mod serios Justiţia în ultimii ani”, a mai spus Dragnea.

Liderul PSD a spus că ”disperarea” lui Iohannis este cauzată de frică.

”Dacă au furat nişte case de la stat şi nu mai ai o imunitate şi o protecţie, trebuie să dai socoteală. Dacă nu mai eşti preşedinte, nu poţi să mai mergi noaptea în batic la procurori, să serveşti o cafea şi să buifezi ceva. Zeci de dosare închise de prietenul lui”, a mai spus Liviu Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis a lansat, sâmbătă, cu un nou atac la PSD, pe care îl acuză că pune baza democraţiei în pericol. Şeful statului a susţinut că liderii social-democraţi pun interesele lor mai presus de cele ale partidului şi că guvernarea social-democraţilor a eşuat.

