Liviu Pop, despre poza cu gândaci în dreptul unor state partenere: Mi s-a părut interesantă | FOTO

Senatorul PSD Liviu Pop a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, după ce a postat o imagine pe o reţea de socializare, în care a comparat SUA, Olanda, Germania şi Austria cu gândaci care care invadează România, că a distribuit fotografia pentru că i s-a părut ”foarte, foarte interesantă”.

1761 afişări

„Mi s-a părut foarte, foarte interesantă (imaginea - n.r.), de aceea am pus-o. Mesajul a fost preluat de pe un site de socializare. Nu am interpretat poza din punct de vedere al animalelor care apar în poza, doar mesajul domnului preşedinte Iohannis m-a impresionat”, a declarat senatorul PSD Liviu Pop.

El susţine că nu a intenţionat să compare ţările respective cu gândaci.

”Doamne fereşte, nu am comparat pe nimeni cu gândaci. Eroare cred că este mesajul preşedintelui Iohannis. Nu putem compara partenerii cu animalele, de fapt pe nimeni nu putem compara cu animale. Nu cred că e nevoie de o reacţie pentru că repet nu am intenţia şi nu o să am intenţia de a compara o ţară cu un animal sau o persoană cu un animal. Nu, mi-a plăcut partea de sus a postării, dar nu puteam să tai că eram acuzat de plagiat şi atunci trebuia să las jos de unde am preluat, scrie în partea de jos de unde am preluat postarea”, a susţinut Pop.

În ilustraţia postată de Liviu Pop apare o farfurie pe care se află harta României, în interiorul căreia se află o sondă de gaze naturale, precum şi gândaci care au atribuite numele Statelor Unite ale Americii, Austriei, Olandei şi Germaniei.

În stânga apare o imagine cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, cu mesajul „Stop, gazele nu pleacă gratis din România”, iar în partea dreaptă apare preşedintele României, Klaus Iohannis, cu mesajul „Păi te arestăm şi tot îl luăm”.

Postarea a fost criticată de internauţi, având sute de comentarii şi peste 200 de distribuiri.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.