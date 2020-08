Lucian Romaşcanu, fost ministru al Culturii, a fost surprins de camerele de filmat când înjura jurnaliştii. Presa a părăsit sala pentru declaraţiile liderilor PSD, de afară, iar purtătorul de cuvânt Lucian Romaşcanu s-a simţit jignit. Fără să îşi dea seama că au rămas camere pornite, Romaşcanu şi-a vărsat frustrarea. Ulterior, senatorul şi-a cerut scuze şi a spus că „regretă scăparea” de limbaj.

Purtător de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu: „Să nu-l piardă pe Ciolacu. E un pic jignitor, ai purtător de cuvânt care vine să-ţi dea nişte informaţii. Dacă nu spune Ciolacu nimic, ce faci? Nu dai nimic? Ce faci cu publicul tău care vrea informaţii? Ăsta este sfârşitul unei frumoase prietenii. O să primească o p... în c... toţi”

Angajată Birou de presă PSD: „Nici aia, poate le place.”

Romaşcanu: „S-ar putea, da.”

Ulterior, Lucian Romaşcanu a revenit cu o postare pe o reţea de socializare:

#scuzepublice. Azi, înaintea conferinţei de presă, pe un fond încărcat, se pare că am avut o scăpare de limbaj pe care o regret. În contextul plecărilor din partid am avut o reacţie exagerată care, totuşi, fiind în spaţiu privat şi într-o conversaţie privată, n-ar fi trebuit să fie făcută publică. A fost făcută publică şi, în consecinţă, îmi prezint scuzele de rigoare. Repet, daca a existat o ieşire nepotrivită, aceasta a fost exclusiv generată de traseiştii acestei perioade. Respect presa, am peste 20 de ani de muncă în această industrie, îi asigur şi pe această cale pe jurnalişti de tot respectul meu. Mulţumesc pentru înţelegere! PS. înţeleg blamul politic al celor din PNL în special, e campanie. Sunt convins că dumnealor, în spaţiu privat, îşi aleg cu mare grijă cuvintele...