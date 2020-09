Lucian Romaşcanu: „Guvernul Orban s-a ales cu o moţiune de cenzură care îi va fi fatală” / „Adevărul legat de pandemie este ascuns”

Principalele declaraţii susţinute:

Lucian Romaşcanu: Pe toată perioada pandemiei, PSD a avut o atitudine constant responsabilă. Guvernanţii au folosit această stare pentru a-şi atinge propriile scopuri. Acest abuz, această nouă bătaie de joc, va avea 2 consecinţe majore:

1. Guvernul Orban s-a ales cu o moţiune de cenzură care îi va fi fatală.

2. Va exista pe 25 o decizie a CCR legata de legea 55.

Guvernul PNL ascunde adevărul legat de pandemia COVID. Indiferent de minciunile si manipulările pe care PNL le aduce, solicităm românilor să continue să poarte masca în spaţiul public şi să respecte măsurile de distanţare. Are monopolul informaţiilor oficiale.

Primăria Capitalei a încercat de 2 ori să testeze în masă. iar Guvernul a împiedicat primaria să facă aceste lucruri. Pe 1 iunie ar fi trebuit să înceapa o testare în masă. Nici până acum nu s-a întamplat asta. Refuză prezentarea informaţiilor relevante. Ni se spun testele procesate. Nu comunică numărul de persoane care au trecut prin carantină. Au fost medici care au zis ca au fost amenintaţi dacă vorbesc. Doctorul Rafila a declarat ca nu i se cere părerea. Guvernul e opac şi sfidează lamuririle publice. Nici până în acest moment nu ştim care e componenţa Grupului de Comunicare Strategică. Manipulează datele.

N-ar trebui prelungită starea de alertă la nivel naţional. Ar trebui stare de alertă instituită local. Testează în funcţie de interesul politic şi nu în funcţie de necesităţi. A testat puţin. Acum testează mult mai mult. Suntem avertizaţi că locurile la secţie, la terapie intensivă, sunt foarte puţine şi suntem foarte aproape de a fi ocupate în totalitate. Multe spitale stau goale. Pacienţii oncologici au decedat într-un număr mult mai mare faţă de perioada de anul trecut. PSD somează Guvernul să permită accesul la tratament. Firmele prietene au făcut stocuri de măşti pentru două stari de alertă. Domnul Cîţu a spus că pe 1 iunie va veni cu plan de relansare economică. Nici până acum n-a venit.

Actiunile PSD în săptamâna aceasta:

1. Impozitarea drastică a pensiilor speciale. Există declaraţii foarte grave ale domnului Orban cum că trebuie desfiinţată CCR, cum că trebuie demis Avocatul Poporului. Asemenea atacuri nu fac decât să fragilizeze democraţia românească. Pensiile speciale au fost întotdeauna blamate.

2. Votarea cu amendare a rectificării bugetare. Avem sprijin printr-o lege din domeniul HORECA si DNA-ul pădurilor.

A fost votatată o rezoluţie privind lucrătorii sezonieri. Au existat grave probleme. Noi nu vom tolera nicio formă de sclavie modernă. PSD susţine munca în alte state, dar susţinem şi menţinerea standardelor sociale. Am stabilt legături şi cu celelalte formaţiuni politice din statele UE. Vom continua demersurile noastre. Dorim dreptate până la capăt.

Pe 4 aprilie, Guvernul Romaniei, prin Ordonanţă, a inclus o condiţie specială prin care acele restricţii de călătorie au fost ridicate. Actualul Guvern ar fi putut apela la autoritatea pentru muncă.

Uniunea Europeana ne ofera multe oportunitati. Noi intelegem necistatea de a folosi mecanismele europene in folosul cetatenilor. Comisia erupeana ne-a cerut sa realizam un plan de redreare economica. Nu avem niciun plan. Guvernul nu e pregatit pentru a folosi resursele europene. Ne trebuie masuri pe termen mediu si lung. Ambitia Romaniei la niel european eu una foarte mare. E pentru prima data cand vad o asemenea ambitie. Solicitam mai multa responsabilitate din partea Guvernului.

Starea de alertă

Să vedem proiectul de lege. Constatăm mai multe lucruri. Va continua să neglijeze Parlamentul. Dupa ce vom vedea decizia CCR vom aduce amendamente.

Alegeri: „Parlamentul trebuie să decidă”

Va trebui sa avem o analiză independentă a epidemiologilor. Când există un discurs alarmist al Guvernului, lumea va fi foarte puţin tentată să iasă şi să îşi exprime votul. E evident ca trebuie sa avem aceste alegeri. În momentul de faţă, există spitale goale. Lucrurile trebuie privite cu foarte mare atenţie. Spunem oamenilor să aibă grijă, să poarte măşti. Un drept fundamentat e dreptul de a alege şi de a fi ales.

Parlamentul trebuie să decidă data alegerilor.

Demiterea Avocatului Poporului: „Nu există motiv întemeiat pentru a fi demis”

Nu există niciun motiv întemeiat să fie demis. Există o diferenţă majoră de abordare a PNL. Avocatul Poporului e o instituţie fundamentală a statului şi nu putem sa comentăm deciziile legale ale Avocatului Poporului. Trebuie să vedem cum se va prezenta curtea. Excludem orice interferenţă cu instituţiile fundamentate.

Despre votul electronic: „O idee pe care o luăm în calcul”

Au fost foarte multe discuţii. E foarte expus la atacuri cibernetice. Va dura. Este o idee pe care o să o luăm în calcul.

Manipularea datelor

Noi nu am spus ca informaţiile nu sunt adevarate. Vedem că ieşim dintr-o data cu cifre foarte mari. Am vazut ca au crescut cazurile de infectati. Vom merge cu motiunea de cenzura. Motiunea de cenzura se poate pune si in stare de alerta. Nu vrem sa interferam starea de alerta. Cu certitudine va fi o motiune de cenzura.

Candidaţii PSD: „E competiţie deschisă”

E competitie deschisa. E foarte bine ca exista si alte candidaturi.