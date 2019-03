Rareş Bogdan, proaspăt validat cap de listă PNL pentru europarlamentare: Cuvântul decisiv l-a avut o doamnă | VIDEO

Ludovic Orban, a declarat, joi, despre Rareş Bogdan, proaspăt validat cap de listă al PNL la alegerile europarlamentare, că e „un adevărat campion în lupta împotriva minciunii” şi că şi-a asumat toate riscurile pentru a informa corect cetăţenii.

„Pe primul loc Partidul Naţional Liberal va fi reprezentat de Rareş Bogdan. Rareş Bogdan revine în PNL şi intră pe câmpul de bătălie, de data asta fiind alături de PNL. Rareş Bogdan este un adevărat campion al luptei împotriva minciunii, dezinformării, abuzurilor, este omul care când toţi ceilalţi spuneau minciuni, a avut curajul să spună adevărul. Este un om care fără menajamente şi-a pus în sluba binelui public toate calităţile şi şi-a asumat toate riscurile posibile pentru a-i informa corect pe cetăţeni şi pentru a arăta cu adevrat faţa hidoasă a celor care îşi bat joc de România”, a declarat Ludovic Orban, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

Biroul Politic Naţional a validat, joi, lista cu candidaţii pentru alegerile europarlamentare. PNL a votat pentru 21 de candidaţi, însă doar 12 sunt eligibili.

Liberalii au ales ca lista să fie deschisă de realizatorul TV Rareş Bogdan, proaspăt reînscris în partid.

Rareş Bogdan, despre candidatura sa la europarlamentare: Cuvântul decisiv l-a avut o doamnă



“Îi mulţumesc preşedintelui Ludovic Orban pentru propunerea pe care mi-a făcut-o şi pentru răbdarea şi raţiunea strategică pe care a abordat-o. Cuvântul decisiv în decizia mea l-a avut o doamnă pe care o salut. Ştiu că se uită la noi iar din ceruri se uită soţul ei. Ultimul telefon dat înainte de a lua decizia şi de a o face publică a fost cu soţia fostului preşedinte al PNL Mircea Ionescu Quintus”, a spus Rareş Bogdan.

Acesta a anunţat că părăseşte presa, unde a ajuns “în topul jurnaliştilor din România ca încredere”, şi că îi va reprezenta pe cei care nu vor ca ”PSD să acapareze România”.

“Nu putem abandona România în braţele PSD. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă de la măsuţa mea în studio. Nu-i abandonez nici pe telespectatori, nici pe români, nici pe ascultăroi, nici pe cititori. Îi voi reprezenta. Nu cer nimic de la PNL. Am venit să aduc un plus şi ei să evalueze pe data de 26 mai dacă au făcut un lucru bun sau nu. Toţi militanţii, membrii, activiştii, simpatizanţii PNL trebuie să ştie că este pentru prima dată în istoria ultimilor 29 de ani de la Revoluţie încoace când PNL poate ocupa primul loc în seara zilei de 26 mai. Totul este ca fiecare dintre membrii partidului să înţeleagă acest lucru împreună cu oamenii care nu doresc ca România să nu fie acaparată total de caracatiţa lui Liviu Dragnea şi a celor din PSD”, a spus acesta.

Totodată, el a mai spus că decizia de a candida a fost cea mai grea din viaţa sa.

“Vreau să le mulţumesc colegilor mei din mass media şi să-i asigur că voi rămâne acelaşi şi mă voi bate pentru libertatea presei, pentru libertatea cuvântului. (...) Eu părăsesc presa cu durere. A fost cea mai grea decizie a mea din această viaţă. Bunul Dumnezeu mi-a dat totul în presă, pornind de la presă locală, la regională şi apoi în topul jurnaliştilor din România ca încredere”, a afirmat Rareş Bogdan.

Lista cu candidaţii eligibili, validaţi în Biroul Politic Naţional al PNL este următoarea:

1. Rareş Bogdan, jurnalist Realitatea TV

2. Mircea Hava, primar Alba Iulia

3. Siegfried Mureşan, europarlamentar

4. Daniel Buda, europarlamentar

5. Adina Vălean, europarlamentar

6. Vasile Blaga, fost co-preşedinte PNL, fost preşedinte PDL

7. Dan Motreanu, fost deputat, fost secretar general PNL

8. Gheorghe Falcă, primar Arad

9. Cristian Buşoi, europarlamentar

10. Marian-Jean Marinescu, europarlamentar

11. Vlad Nistor

12. Mihai Ţurcanu, europarlamentar

