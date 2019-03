Ludovic Orban: Dacă preşedintele va decide organizarea acestui referendum vom susţine acest demers. Noi suntem singurul partid care are în vigoare un cod de integritate

Ludovic Orban a declarat, miercuri, că în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis va declanşa organizarea unui referendum pe data de 26 mai, când vor avea loc alegerile europarlamentare, PNL va susţine acest demers.

„Suntem într-un parteneriat cu preşedintele. Dacă preşedintele va decide organizarea acestui referendum vom susţine acest demers, această temă a integrităţii. Noi suntem singurul partid care are în vigoare un cod de integritate, care l-a aplicat. Noi am pierdut în alegerile locale aproximativ 50 de primari care nu au mai putut candida din cauza codului de integritate. Pe de o parte trebuie respectată prezumţia de nevinovăţie şi nu poţi să îi interzici niciunui om ocuparea unei funcţii publice, dacă nu are o condamnare. Prezumţia de nevinovăţie e un pilon de bază al democraţiei. E vorba de cei care au suferit condamnări, cum este domnul Dragnea, preşedinte al Camerei Deputaţilor, să nu mai ocupe o astfel de funcţie”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri seară la postul B1 TV.

Liderul liberalilor a adăugat că Liviu Dragnea ocupă în continuare „cu nesimţire” funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, deşi are deja o condamnare în instanţă.

„Cu nesimţire ocupă funcţia Dragnea. Aşa bine merci. Şi PSD a adoptat la copie, pe modelul nostru un cod de integritate pe care nu l-a aplicat. A fost un gest de ipocrizie maximă. Când a început urmărirea împotriva mea eu am renunţat la toate funcţiile. Eram vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi mi-am dat demisia. Am vrut să dau un exemplu de normalitate. În democraţiile consolidate din zona euroatlantică în privinţa unui om care deţine o funcţie publică apare începerea urmăririi penale... Contează chiar dacă poate mulţi lideri politic, oameni, mulţi cetăţeni nu consideră normal lucrul acesta care este normal în alte ţări democratice”, a completat Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că este aproape hotărât să organizeze un referendum pe data de 26 mai, când vor avea loc alegerile europarlamentare, şi alături de echipa de la Cotroceni lucrează foarte intens la acest lucru. Şeful statului a mai spus că îşi doreşte ca poporul român „să spună clar dacă tolerează corupţia sau dacă trebuie să tragem linia şi să spunem atât”.

