Ludovic Orban dezvăluie cum s-a ajuns la nominalizarea lui Florin Cîţu premier

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat, joi, că nominalizarea lui Florin Cîţu ca premier a fost o decizie luată după o discuţie pe care preşedintele PNL a avut-o cu preşedintele Klaus Iohannis: „Toate deciziile importante le iau în consultare cu preşedintele României”, spune Orban.

Preşedintele PNL Ludovic Orban a fost întrebat, joi, la RTV, de ce s-a retras din funcţia de premier şi cum s-a ajuns la nominalizarea lui Florin Cîţu.

„Nu m-am retras. Preşedintele a nominalizat un premier din PNL. Mi-am depus mandatul. Mi-am depus mandatul pe care l-am primit pentru că decizia CCR era foarte neclară. A aştepta o lungă perioadă de timp până la motivarea deciziei şi a vedea mai clar în acea decizie, surprinzătoare pentru aproape pentru toată lumea, mai puţin pentru Florin Iordache, de asemenea pentru că PSD a boicotat procedura de învestire. Există un termen prevăzut în regulamentul Camerelor reunite de 15 zile în care trebuie realizată şedinţa în plen, pentru că am considerat că e mai bine aşa pentru derularea procedurii în condiţii constituţionale”, a spus Orban.

Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre propunerea lui Florin Cîţu pentru funcţia de premier, Orban a spus că toate deciziile importante le ia în colaborare cu Iohannis.

„Vă daţi seama că toate deciziile importante le iau în consultare cu preşedintele României”, a răspuns Orban.

Întrebat, în continuare, cine a avut ideea nominalizării lui Florin Cîţu, Ludovic Orban a spus că decizia a fost a preşedintelui.

„Am zis că în general toate deciziile importante le iau în consultare cu preşedintele , în baza unui dialog, a unei analize şi a unei consultări. Decizia este a preşedintelui. (...) Este o decizie pe care am susţinut-o, cu care am fost de acord şi pe care am considerat-o ca fiind bună. Nu întâmplător nominalizarea este ministrul finanţelor, care a avut în 3 luni jumătate rezultate certe, evidente”, a mai spus Ludovic Orban.

