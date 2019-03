Ludovic Orban le-a dezvăluit tinerilor din PNL un detaliu despre părul său: Aşa mi-a rămas, iar acesta arată de fapt sufletul meu

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus tinerilor liberali, că, deşi mulţi adversari îl acuză că-şi vopseşte părul, nu este aşa. "Aşa mi-a rămas părul, iar părul meu arată de fapt sufletul meu. Întotdeauna am avut un curaj nebun", a spus preşedintele liberal.

”Să ştiţi că nu îmi vopsesc părul. Mulţi din adversari mă atacă că îmi vopsesc părul. Nu, aşa mi-a rămas părul, iar părul meu arată de fapt sufletul meu. Să ştiţi că sufletul meu, inima mea a bătut întotdeauna alături de voi, pentru că întotdeauna m-am simţit apropiat de tineri, întotdeauna am avut un curaj nebun, întotdeauna m-am aruncat cu capul înainte, întotdeauna n-am avut înţelepciunea să îmi ţin gura la timp, întotdeauna am spus lucruri celor care deţineau funcţii de conducere care nu le-au convenit şi întotdeauna când era să mai urc o treaptă mi se dădea un brânci, trebuia să reiau urcuşul de la bun început”, le-a spus Orban tinerilor din PNL.

El a mai spus că oricând va avea posibilitatea să sprijine reprezentanţi din Organizaţia de Tineret, de valoare, pentru orice fel de poziţie publică, o va face fără nicio ezitare.

”Aveţi un exemplu pe scenă, Mara Mareş! Cred că trei sferturi dintre colegii noştri mai în vârstă, în momentul în care am venit cu propunerea de Secretar General al partidului, mi-au spus că nu sunt în toate minţile şi că e un risc enorm să promovez în funcţia de Secretar General al partidului un tânăr care a împlinit pe 15 martie, anul acesta, 30 de ani. Sunt convins că am făcut un lucru bun şi cred că vedeţi si dumneavoastră lucrul asta. Timpul ne va oferi foarte multe ocazii pentru că vă cunosc pe marea majoritate. Ştiu ce faceţi chiar şi atunci când credeţi că nu ştiu ce faceţi. Sunt extrem de preocupat şi o mare parte din timpul pe care îl am este să scrutez orizonul spre viitor, uitându-mă spre Organizaţia de Tineret şi văzând ce oameni se afirmă, văzând ce oameni se ridică, încercând să urmăresc evoluţia fiecăruia dintre tinerii care îşi desfăşoară astăzi cariera în Tineretul Naţional Liberal. Am să vă spun un lucru. Cred că multe filiale, dacă filiala mare ar fi condusă de conducerea de tineret s-ar putea să funcţioneze mai bine”, a adăugat liderul liberalilor.

El le-a mai spus celor prezenţi că politica înseamnă sacrificiu, politica presupune dedicare totală faţă de semeni, politica presupune vocaţie la urma urmei de a-ţi servi semenii şi de a face lucruri bune pentru semenii tăi, chiar şi atunci când ei nu înţeleg că aceste lucruri pe care le faci sunt în interesul lor.

”În politică trebuie să îţi aperi convingerile, crezul, valorile, chiar şi atunci când toţi par să fie împotriva ta. Vă dau un singur exemplu. La constituirea USL, în cadrul delegaţiei permanente al Partidului Naţional Liberal, am fost singurul care a votat împotriva constituirii USL-ului. 90% în schimb, dintre colegii mei, când am discutat separat, mi-au împărtăşit punctul de vedere. Diferenţa a fost că eu am fost singurul care am avut curajul să votez împotriva unei propuneri a conducerii partidului, ştiind foarte clar că este o propunere care ne va cea pe termen mediu şi lung probleme extrem de mari şi vă spun un lucru pe care trebuie să îl ştie fiecare român. Odată cu alegerea mea ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal, din casa Partidului Naţional Liberal, a dispărut definitiv stafia USL-ului, iar Partidul Naţional Liberal, din momentul alegerii mele, duce un război pe viaţa şi pe moarte cu cei care distrug sistematic România, ciuma roşie, cu clanul Dragnea şi cu toţi habarniştii şi ticăloşii care au ajuns în capul trebii fără sa aibă nici un fel de chemare şi niciun fel de dragoste pentru poporul român”, a menţionat Ludovic Orban.

Tineretul Naţional Liberal a organizat sâmbătă, la Sinaia, Gala Premiilor TNL „Mircea Ionescu Quintus”, eveniment în timpul căruia preşedintel Klaus Iohannis a primit premiul „Garantul democraţiei”.

