VIDEO Ludovic Orban: PNL merge la negocieri cu două variante de prim-ministru. Propunerile pentru funcţia de premier

Declaraţii susţinute de Ludovic Orban:

Prima variantă este cu Florin Cîţu propunere pentru funcţia de premier şi Ludovic Orban la conducerea Camerei Deputaţilor, iar a doua variantă este Ludovic Orban pentru premier şi Florin Cîţu la conducerea Senatului.

Ludovic Orban spune că este vorba de o flexibilizare a mandatului care să permită continuarea negocierilor cu USR-PLUS, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale. „Fiecare partid are dreptul de a-şi desemna candidaţii pentru funcţia de premier”, a spus preşedintele PNL.

Orban a făcut un apel la respectarea înţelegrii iniţiale de a comunica în comun, pentru a evita declanşarea unui război mediatic.

Potrivit unor informaţii anterioare, atât varianta de premier propusă la consultările cu preşedintele României de către USR PLUS, respectiv Dacian Cioloş, cât şi varianta propusă de PNL, respectiv Florin Cîţu, au susţinere din partea USR PLUS. Varianta Ludovic Orban premier este exclusă de USR PLUS.

Pe de altă parte, preşedintele Klaus Iohannis spune despre negocierile pentru formarea noului guvern că trebuie să avem răbdare, pentru că în alte state negocierile au durat luni sau ani. Iohannis aşteaptă propunerea şi o va accepta, „că este Orban, că este Cîţu”.