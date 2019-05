Ludovic Orban: PNL va tăia supracciza la combustibil şi va desfiinţa suprataxa pe part-time

Liderul liberalilor Ludovic Orban a afirmat, duminică, la evenimentul de prezentare a candidaţilor la europarlamentare de la Galaţi, că PNL va tăia supraacciza la combustibil şi va desfiinţa suprataxa pentru contractele part-time, când va ajunge la guvernare.

„Dacă cineva vă spune că PNLnu are program, înseamnă că este rău intenţionat. Prin tot ceea ce facem arătăm că avem program. Când ei au vrut, şi-au introdus supracciza la combustibil. PNL a fost împotrivă şi i-a avertizat că va scădea consumul de combustibil în România, că vor scădea încasările la bugetul de stat şi că preţul motorinei şi benzinei se va duce în aer. Am avut dreptate. Normal că avem program. PNL, dacă ajunge la guvernare va tăia supraaciza la combustibil. Atunci când au venit şi-au introdus suprataxa pe contractele part-time, în care oameni care poate nu câştigau suficient dintr-un loc de muncă, sau poate nu aveau capacitatea să muncească patru ore, puteau să câştige un ban dintr-un contract pe două, pe patru ore, pe şase ore. Ei au taxat astfel încât aproape niciun român nu mai poate să facă un contract pe part-time că trebuie să plătească la salariu minim brut integral, chiar dacă el munceşte două ore”, a declarat Ludovic Orban, duminică la Galaţi.

Liderul liberalilor a adăugat că dacă va fi eliminată suprataxa pentru contractele part-time atunci cei care muncesc în acest regim vor câştiga bani mai mulţi.

„S-a ajuns în situaţia absurdă în care trebuiau să plătească mai mult taxe decât încasau, ca urmare a reglementărilor idioate. Vă spun, PNL are program. Vom desfiinţa suprataxa pe part-time pentru a le permite celor care vor să muncească în plus ca să câştige mai bine, să îşi facă astfel de contracte şi să nu trebuiască să plătească taxe şi impozite în plus pentru că vor să muncească”, a explicat Orban.

Nu în ultimul rând, preşedintele PNL a precizat că o guvernare, cum este cea a PSD, nu poate fi eficientă dacă are 28 de ministere.

„Nu poţi să guvernezi cu 28 de ministere, cu sute de agenţii, cu sute de secretari de stat, cu armate de subsecretari de stat, cu servicii deconcentrate ale căror număr nu-l mai cunoaşte nimeni şi cu oameni care îşi câştigă leafa fără să facă nimic”, a conchis Ludovic Orban.

Liberalii s-au aflat, duminică, la Galaţi, la mitingul de prezentare a candidaţilor partidului la alegerile europarlamentare din 26 mai. La eveniment au mai participat Rareş Bogdan, cel care deschide lista formaţiunii la alegerile europene, europarlamentarul Siegfried Mureşan, secretarul general al PNL Robert Sighiartău şi prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan.

PNL a avut, sâmbătă, la Iaşi primul miting electoral la care a fost prezent şi preşedintele Klaus Iohannis.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.