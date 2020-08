Luptătorul K1 Cătălin Moroşanu intră în lupta pentru Consiliul Judeţean Galaţi

Cătălin Moroşanu va candida pentru funcţia de consilier judeţean la Galaţi, el urmând să deschidă lista PNL. Anunţul a fost făcut vineri de senatorul George Stângă, candidat la şefia CJG şi de luptătorul K1.

„Proiectul meu este unul pentru sportul de masă, pentru copiii noştri, o educaţie sportivă care trebuie implementată la nivel judeţean. E foarte important să explicăm părinţilor că fiecare copil trebuie să facă sport. Un copil care face sport de la o vârstă fragedă ştie ce înseamnă concurenţa, înfrângerea, victoria şi uite aşa reuşim să creştem o naţie puternică şi competitivă de la vârstă fragedă”, a declarat Cătălin Moroşanu, care a precizat că unul dintre motivele pentru care candidează la Galaţi îl reprezintă prietenia cu senatorul George Stângă.

El a a mai spus că nu a putut implementa acest proiect la Iaşi, pentru că nu erau alocate fondurile necesare.

„Trebuie să-mi demonstrez valoarea undeva. Am ales judeţul Galaţi. Eu am făcut performanţă pentru România, cred că am reprezentat tricolorul la cel mai înalt nivel şi consider, cu performanţa mea, cu experienţa mea, că pot veni în Galaţi să fac acelaşi lucru”, a mai spus Moroşanu.

Moroşanu a precizat că încă este consilier judeţean din partea PNL la Iaşi, dar că deja a pornit procedura pentru a avea act de identitate cu mutaţie în Galaţi.

El urmează în prezent cursurile pentru un master în geopolitică la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi.