„Guvernul Orban trebuie să plece pentru că a eşuat să atragă cetăţenii de partea sa în lupta cu pandemia. Frica, amenzile şi ameninţările nu vor putea înlocui niciodată măsurile corecte şi comunicarea transparentă şi credibilă. Oamenii nu mai dau doi bani pe ce zic Orban şi miniştrii lui de carton”, a scris pe Facebook Marcel Ciolacu.

El a prezentat şi o serie de promisiuni neonorate de Executiv.

„Măştile gratuite pentru persoane vulnerabile – zero. Marea testare naţională care trebuia să înceapă la 1 iunie – zero. (doar Gabi Firea trebuia blocată ca nu cumva bucureştenii să ştie exact care este situaţia în oraşul lor...). Măştile produse intern de ROMARM – zero. (doar Orban este fericitul singur deţinător al unei măşti prototip). 400 de ventilatoare care trebuiau să ajungă ”în două săptămâni” – zero. (dar acum urlă peste tot că nu mai sunt paturi la ATI). Cetăţeni testaţi cu cele 2 milioane de kituri de testare anunţate de Orban că au fost luate de UNIFARM – zero. (probabil nu s-au înţeles la şpagă...). Laptopuri şi tablete pentru copii şi profesori – zero. (dar continuă să se facă de râs cu şcoala online, când o treime dintre copii nu au acces la internet...) Şi vă mai miraţi că nu vă mai crede nimeni??!”, a conchis liderul social-democraţilor.