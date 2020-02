Marcel Ciolacu: Voi candida la Congres cu un proiect politic

Marcel Ciolacu admite că va candida la alegerile interne din PSD, urmând să aibă discuţii cu echipa sa pentru a lua decizia finală. Despre ţinta pe care o are, Ciolacu spune că vrea să câştige alegerile locale şi generale.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la TVR, că „este posibil” să candideze la Congres, dar mai trebuie să discute cu echipa sa.

„Este posibil să candidez. Nu am apucat să discut cu echipa. Da, nu e nicio problemă. Am început să avem o echipă cât mai sudată, îmi doresc să am o discuţie cu echipa mâine sau poimâine. În principiu voi candida la Congres cu un proiect politic”, a spus Ciolacu.

Întrebat ce a învăţat PSD în ultima perioadă, Ciolacu a spus că trebuie să înţeleagă că e nevoie de comunicare, dar şi că social-democraţii au învăţat să nu mai intre în lupte care nu privesc PSD.

„Nu trebuie angrenat partidul în lupte personale. Deciziile trebuie luate de partid”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat, de asemenea, ce îşi propune la Congres, Marcel Ciolacu a spus că vrea să câştige alegerile locale şi generale.

„Să câştigăm alegerile. Eu dacă îmi propun ceva la Congres este să câştigăm alegerile locale şi generale. Ca şi scor ne propunem câştigarea alegerilor”, a afirmat Ciolacu.

Preşedintele interimar a mai spus că este posibilă o alianţă electorală cu Pro România, dar şi că uşile partidului sunt deschise pentru o eventuală colaborare cu ALDE.

