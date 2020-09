Măsurile anunţate de Florin Cîţu: Continuăm şirul de măsuri fiscale pentru antreprenori. Două bariere au fost eliminate

Cele mai importante declaraţii făcute de ministrul de Finanţe, Florin Cîţu:

Doua bariere au fost eliminate astazi. In cazul liniilor de credit garantiile se vor face asupra creditelor. Garantia COVID a fost eliminata. As vrea sa anunt ca astazi am depasit plafonul de 1 miliarde de lei. Astazi o ordonanta pentru masuri fiscale. Continuam sirul de masuri fiscale pentru antreprenori.

As vrea sa va aduc aminte ca au fost 3 tipuri de masuri fiscale, masuri pentru perioada starii de urgenta, alte masuri pentru starea de urgenta si masuri fiscale dupa starea de urgenta. Ele inseamna 1,5% din PIB.

Prorogarea termenului de depunerea a declaratiei unice pana la 30 iunie 2020, inclusiv. Sunt masuri reale care au ajutat foarte mult mediul de afaceri. Un alt subiect este legat de imprumutul pe care l-am luat de pe piata financiara de 3,3 mld de euro. Am iesit pe piata internationala unde suntem judecati la sange. In aprilie si mai ne-am imprumutat mai iefitin decat se imprumuta PSD anul trecut. Suntem bine vazuti pe pietele internationale. Aceasta emisiune de obligatiuni de ofera confortul ca o sa putem sa finantam deficitul bugetar.

Cele mai importante declaraţii făcute de Ionel Dancă, şeful Cancelariei prim-ministrului: