Mesajul lui Iohannis pentru Guvernului Cîţu: La treabă!

„Vă felicit şi vă doresc mult succes şi multă energie şi ambiţie pentru realizarea tuturor obiectivelor şi proiectelor pe care vi le-aţi propus prin programul de guvernare”, a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele le-a reamintit membrilor Executivului că vremea campaniilor electorale s-a închis şi de acum toţi trebuie să facă ce au promis.

„Oamenilor, cetăţenilor români, li s-a promis restructurarea statului, reforme importante în domenii precum sănătatea, educaţia, reforme importante în marile sisteme publice, reducerea birocraţiei, dar şi obiective pe termen mai scurt: combaterea eficientă a pandemiei, campania de vaccinare, relansarea economiei româneşti, creşterea economică folosind înţelept fondurile europene, respectul pentru contribuabili şi toate aceste lucruri vor fi livrate. Trebuie să fie livrate! Noul Parlament, noul Guvern, împreună cu mine, împreună cu toate autorităţile statului, vom face ce am promis. Vom face reformele, vom repune economia pe picioare, vom face schimbări semnificative, toate în beneficiul cetăţeanului. Au trecut aproape doi ani în care am avut campanii electorale, alegeri. Acum acest ciclu s-a închis. S-a închis ciclul în care noi, cei de aici, ne-am angajat şi am promis. Acum, la sfârşitul acestui ciclu, vă spun sincer: <La treabă>”, a spus Klaus Iohannis.

Guvernul Florin Cîţu a trecut, miercuri, de votul Parlamentului, acesta fiind învestit cu 260 de voturi „pentru” şi 186 „împotrivă” la capătul unei şedinţe care a durat aproape patru ore.

După ce au depus jurământul, membrii Guvernului se reunesc în prima şedinţă a Executivului, în jurul orei 21.30.