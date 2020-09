Ministerul de Interne cere BEC prelungirea votării, după ora 21.00, în anumite secţii de votare

„Ţinând seama de faptul că respectarea măsurilor de protecţie sanitară poate determina îngreunarea exercitării votului de către cetăţeni vă adresăm rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi posibilitatea prelungirii votării după ora 21.00, acolo unde există persoane care aşteaptă în proximitatea localului secţiei de votare (curtea exterioară a localului, alei şi trotuare) şi doresc să îşi exercite dreptul de vot”, cere MAI, într-o notă semnată de secretarul de stat Gheorghe Sorescu şi parafată de Raed Arafat.

Potrivit adresei înaintate BEC, solicitarea vine după ce în mass media au apărut informaţii referitoare „la unele situatii punctuale existente la nivelul sectiilor de votare generate de măsurile necesare în contextul pandemiei Covid-19”.

Alertă! Arafat cere prelungirea perioadei de vot

„Avand in vedere notificarile aparute in spatiul mass-media in cursul acestei dimineti referitoare la anumite situatii punctuale existente la nivelul sectiilor de votare generate de masurile necesare in contextul pandemiei Covid-19, tinand seama de rolul Ministerul Afacerilor Interne in organizarea procesului electoral si pentru limitarea raspandirii infectiei cu Sars-Cov-2, va adresam rugamintea de a transmite tuturor birourilor electorale de circumscriptie un mesaj privind necesitatea respectarii masurilor de protectie sanitara, atat in proximitatea localului secţiei de votare (curtea exterioară a localului, alei şi trotuare), cât şi în interiorul secţiei de votare.

