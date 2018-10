Ministrul Apelor şi Pădurilor: În lipsa faptelor, orice spuneţi este apă de ploaie/ Ioan Deneş: Moţiunea PNL este o pizza cu de toate

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a declarat, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, că liberalii ar trebui să aibă pe cizme noroiul cu care împroaşcă instituţia pe care o conduce, precizând că, în lipsa faptelor, orice acuzaţie aduce PNL este „apă de ploaie”.

„Stimaţi colegi liberali, e responsabilitatea noastră să rezonăm la problemele cu care se confruntă românii care ne-au votat şi avem obligaţia să fim între ei atunci când trec prin clipe dificile, în cizme, în ploaie şi în noroi. Nu să ne facem că suntem îngrijoraţi de soarta românilor stând la căldurică, îmbrăcaţi la patru ace şi încălţaţi cu pantofi de lac. Dragi liberali, noroiul cu care încercaţi să aruncaţi azi în acivitatea Ministerului pe care îl conduc, era mai bine să îl fi avut pe cizme, ca şi mine. Atunci când cei care se luptau să salveze agoniseala de o viaţă ajutaţi de pompieri, de jandarmi şi de muncitori administraţiilor bazinale de apă, ba chiar şi de preoţii satelor, în lipsa faptelor dumneavoastră, orice spuneţi este apă de ploaie”, a afirmat ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, în plenul Camerei Deputaţilor, în timpul dezbaterilor pe moţiunea simplă iniţiată de PNL împotriva acestuia.

Ministrul a susţinut că de la preluarea mandatului său în funtea Ministerului Apelor şi Pădurilor, a vizitat 25 de judeţe, unele afectate de inundaţii.

„Parlamentul mi-a acordat un vot de încredere şi de nouă luni am onoarea să fac parte din Cabinetul Dăncilă. Mulţi dintre dumnevoastră mă cunoaşteţi dinainte, datorită activităţii mele de senator al României, activitate pe care o desfăşor de şase ani. Ştiţi că sunt un om provenit din popor şi de aceea cel mai bine mă simt în rândul oamenilor simpli, la firul ierbii şi nu în birou. De la preluarea mandatului de ministru am făcut vizite în 25 de judeţe. În unele dintre acestea situaţiile grave create de inundaţii m-au determinat să mă deplasez de două sau de trei ori, uneori în miezul nopţii, aşa cum s-a întâmplat la Băcel, la Căpeni, Baraolt. Amintesc doar acele localităţi. În acele clipe teribile pentru mulţi dintre concetăţenii noştri, dar şi în timpul vizitelor de lucru la obiectivele aflate în execuţie, la întâlnirile cu autorităţile locale şi localnicii afectaţi de viiturile formate de precipitaţii istorice, fără precedent, din păcate, nu prea am văzut să fie prezent vreun parlamentar PNL”, a adăugat Deneş.

Demnitarul a precizat că zilele acestea ar fi trebuit să fie într-o inspecţie în zona Moldovei, însă este obligat să stea în Bucureşti pentru un „demers politicianist nefondat” adus de PNL prin iniţierea moţiunii simple împotriva acestuia.

„Îmi exprim regretul că nu sunt în aceste zile alături de colegii mei care se află într-o inspecţie a lucrărilor hidrotehnice, pe care Ministerul Apelor şi Pădurilor le derulează în regiunea Moldovei, în urma adoptării de către Guvern a unor fonduri în regim de urgenţă, şi trebuie să stau în Bucureşti pentru a răspunde unui demers politicianist nefondat al colegilor liberali. Din păcate, de o bună bucată de timp, programul politic al PNL nu mai conţine nimic constructiv, ci doar o serie de acuze, de critici, de blocări şi de jigniri care duc dezbinare atât în rândul clasei politice, cât şi în rândul cetăţenilor, iar acest fapt este cu atât mai dureros şi mă mâhneşte, cu atât mai mult cu cât se petrece în anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri”, a conchis Ioan Deneş, în plenul Camerei Deputaţilor.

Deneş le-a spus liberalilor, marţi, că moţiunea simplă îndreptată împotriva sa „este o pizza cu de toate” şi să nu îl mai invinovăţească pe acesta „de ce plouă sau de ce pică frunza toamna”. Acesta a adăugat că a efectuat vizite de lucru în 25 de judeţe.

„Moţiunea dvs. este ca o pizza cu de toate, iar timpul alocat nu este suficient pentru a vă vorbi despre fiecare domeniu de în detaliu. (...) Revenind la moţiunea cu de toate pe care aţi depus-o ţin să mi exprim mirarea că în text aţi omis să ma faceţi vinovat şi de ce plouă sau de ce pică frunza toamna, dar să nu vă dau idei pentru viitor. Oricum, de ce lupul a mâncat-o pe bunicuţă Scufiţei roşii să nu-mi cereţi socoteală vreodată pentru că lupul este pe lista animalelor sălbatice protejată şi ţine de ministerul Mediului””, le-a pus ministrul Apelor şi Pădurilor, de la plenul Parlamentului, celor de la PNL.

Ministrul Ioan Deneş a precizat că a efectuat vizite de lucru în 25 de judeţe, iar la unele dintre acestea chiar de două sau de trei ori.

„Înainte de a vă mulţumim pentru atenţia şi răbdarea cu care sper că m-aţi urmărit, dragi liberi poate aţi mai şi notat câteve ceva ca să fiţi mai bine informaţi în viitor. Vreau să-mi exprim uimirea că nişte oameni politici aleşi de români nu au aflat până acum că am făcut nenumărate inspecţii şi vizite de lucru la obiective hidrotehnice care se construiesc în circumscripţiile lor electorale. Atfel n-aş fi afirmat şi citez: „Dacă analizăm activitatea actualul ministru constatăm că lipseşte cu desăvârşire”. Repet, că poate nu aţi reţinut ceea ce am spus anterior am fost în 25 de judeţe, iar la unele dintre acestea chiar de două sau de trei ori.”, a mai spus ministrul.

Ioan Deneş i-a invitat pe liberali să urmărească paginile de socializare ale Ministerului Apelor şi pădurilor cu privire la activităţile pe care acesta le desfăşoară.

„E adevărat stimaţi deputaţi liberali, nu v-am întâlnit acolo când românii ar fi avut nevoie să mă vadă aproape de necazurile lor. În concluzie, dacă lipseşte activitatea cuiva aceea este activitatea dvs., nu a mea, de aceea vă invit să vizitaţi site-ul şi pagina de Facebook a Ministerului că şi aşa acordaţi un timp important site-urilor de socializare. Nu de alta, dar măcar aşa o să aflaţi să investiţi derulează Ministerul Apelor şi pădurilor în circumscripţia dumneavoastră. Asfel, vei fi şi la curent cu activiatea ministerului Apelor şi Pădurilor, stând în fotoliu, fără să vă mai murdăriţi pantofii de praf sau, Doamne fereşte, de noroi” a adăugat Deneş.

Camera Deputaţilor dezbate, marţi, moţiunea simplă iniţiată de PNL împotriva ministrului Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, intitulată "Stimulat de PSD, fără pic de competenţă, taie Deneş în păduri şi la verzi… şi la uscate". Votul va fi dat de aleşi în plenul de miercuri.

