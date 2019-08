Ministrul de Externe a discutat luni cu omologul bulgar despre construirea unui al doilea pod la Ruse

Ministrul de Externe Ramona Mănescu a discutat cu omologul bulgar, Ekaterina Zaharieva, despre proiecte de infrastructură precum un al doilea pod la Ruse şi despre construirea podului între Svishtov-Zimnicea. Zaharieva a declarat, într-o conferinţă de presă, că astfel va fi fluidizat traficul.

„În fiecare an, când examinez datele, văd o creştere de circa 7% creşterea economică în 2018 faţă de 2017 şi de circa 20% este creşterea numărului de turişti. Ne bucurăm foarte mult că lucrăm cu Guvernul României în ceea ce priveşte interconectivitatea energetică. Şi de transport am vorbit foarte mult. Am mai vorbit despre cât de importantă este diversificarea energetică. De asemenea lucrăm şi la nivel de ministere ale Transporturilor în ceea ce priveşte al doilea pod la Ruse şi privind proiectul legat de podul între Svishtov-Zimnicea. Traficul va fi fluidizat între cele două state şi de asemenea şi comerţul şi afacerile dintre ţările noastre”, a declarat Ekaterina Zaharieva, ministrul Afacerilor Externe al Bulgariei, luni, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române (RADR).

La rândul ei, Ramona Mănescu a afirmat că lucrează împreună cu omologul bulgar să îndeplinească obiectivul referitor la adoptarea unei decizii favorabile cu Macedonia de Nord şi Albania.

„Împreună cu doamna Zaharieva voi avea o discuţie în care voi avea în vedere să explorăm posibilităţile de a valorifica împreună succesul celor două preşedinţii. Vom urmări să consolidăm consultările dintre ministerele pe care le reprezentăm pe teme europene şi regionale. Parteneriatul Estic, Balcanii de Vest-Marea Neagră reprezintă în momentul acesta teme prioritare pentru ambele state. Împreună dorim să încurajăm un răspuns concret din partea UE faţă de Republica Moldova şi ale Georgiei, şi nu în ultimul rând o soluţionare în cazul Ucrainei. De asemenea dorim să lucrăm împreună pentru urmărirea obiectivului stabilit din concluziile Consiliului din 18 iunie 2019 referitoare la posibilitatea adoptării unei decizii favorabile negocierii cu Republica Macedonia de Nord şi Albania”, a afirmat, luni, Ramona Mănescu.

Ministrul de Externe a mai spus că „România şi Bulgaria valorizează în mod deosebit tema viitorului Uniunii şi doresc o Europă caracterizată prin unitate, solidaritate şi mai ales coeziune reală”.

Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR) se desfăşoară de luni până joi la Bucureşti.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.