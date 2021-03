Ministrul de Interne Lucian Bode este audiat în dosarul „Hidroelectrica”

Lucian Bode a dat explicaţii, luni, în dosarul „Hidroelectrica”, iar la ieşirea de la instanţă a declarat că are calitatea de martor în acest dosar încă din 2017, iar acum şi-a menţinut declaraţia.

„Aşa cum ştiţi foarte bine, în 2017 am avut această calitate de martor în procesul de urmărire penală şi am dat o declaraţie la DNA. Mi-am menţinut această declaraţie în faţa instanţei. Justiţia trebuie să se înfăptuiască. Ştiţi că Fondul Monetar Internaţional avea încheiat cu Guvernul României un acord. Printre obligaţiile asumate de România era şi aceea de reziliere, renegociere a contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice. Ştiţi foarte bine că am preluat mandatul de ministru al Economiei în perioada în care acest proces de reziliere, renegociere era în derulare. Eu, în perioada în care am fost ministru, am spus în faţa instanţei că îmi amintesc că echipele de negociere de la Hidroelectrica aveau printre altele obligaţia să urmărească perioada de valabilitate a acestor contracte, reducerea cantităţii de energie electrică livrată, creşterea tarifelor la care se vindea energia electrică, introducerea unei clauze ca atunci când era secetă, Hidroelectrica să nu fie obligată să vândă energie în cantitatea contractată”, a sps Bode.

Actualul ministru de Intrne spune că acestea sunt chestiunile despre care a vorbit foarte mult public în 2012.

„Din păcate, misiunea FMI era în derulare când Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu a fost demis prin moţiune de cenzură în 27 aprilie 2012. Aşadar, eu am putut să spun de unde am preluat aceste contracte, de unde le-a preluat Hidroelectrica în mandatul meu şi până unde le-a dus, în sensul celor negociate cu FMI”, a mai sus Lucian Bode.

Elena Udrea şi jurnalistul Dan Andronic au fost trimişi în judecată în anul 2015, de către DNA, pentru fapte de corupţie. Concret, Elena Udrea este acuzată de trafic de influenţă şi spălare de bani, iar Andronic de mărturie mincinoasă.

Instanţa a pus sechestru de 4,7 milioane de euro asupra bunurilor.