Ministrul de Interne: „Curând vom anunţa şi cea mai mare achiziţie pentru dotarea poliţiştilor”/ Ambasadorul SUA la Bucureşti: „Sub fostul guvern, eforturile de combatere a traficului de persoane au fost reduse”

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, E.S. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, ministrul Justiţiei, Marian Cătălin Predoiu, şi Procurorul General al României, Gabriela Scutea au susţinut o conferinţă de presă comună. Subiectul a fost combatarea traficului de persoane. România a primit raport negativ pentru al doilea an consecutiv în ceea ce priveşte lupta împotriva traficanţilor de carne vie, iar Marcel Vela a anunţat că autorităţile române vor duce o luptă asiduă pentru stârpirea acestui flagel. Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la Bucureşti, a ţinut să reafirme sprijinul acordat de Statele Unite României în lupta contra crimei organizate şi a precizat că lupta pentru lichiderea acestui fenomen nu a fost una dintre priorităţile fostei guvernări. La final, Marcel Vela a anunţat că în dotarea poliţiştilor români vor intra în curând echipamente noi menite să-i ajute în lupta contra infracţionalităţii.

Cele mai importante declaraţii făcute de Marcel Vela, ministrul de Interne:

Incep prin a ura tututor romanilor La multi ani cu ocazia Zilei Tricolorului. Am luat nota de publicarea raportului cu privire la evaluarea activitatii in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane in 2019. Raportul contureaza imaginea activitatilor antitrafic din Romania si formuleaza recomandari. MAI lucreaza permant pentru reducerea dimeniunilor traficului de persoane si acest lucru se vede prin rezultateale obtinute.Este foarte important sa stiti ca si in plan strategic MAI a actionat in mod constant pentru a avea un raport pozitiv. Cu toate ca in acest semestru din 2020 pandemia COVID a fost principala preocuparea autoritatilor, MAI si-a facut datoria in tot ceea ce inseamana combatere traficului de persoane.

Cele mai importante declaraţii făcut de Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România:

La scurt timp dupa sosirea mea in Romania m-am intalnit cu ministrul Predoiu si am discutat despre traficul de persoane, am incredere in acest guvern pentru a eredica traficul de persoane. De atunci pana in prezent m-am intalnit cu ministrul Justitiei si ministrul Afacerilor Interne. Este evident ca raportul este corect. Bandele de crim a organizata au traficat cu nerusinare oameni. Astazi va anunt ca ne angajam intr0un nou program de tolertanta zero pentru traficul de persoane.Daca esti traficat de persoane te vom gasi si te vom pune sub arest. Fac apel la conducerea Parlamentului sa lucreze cu guvernul pentru a urmari acest infractori. Acum este momentul ca Parlamentul sa ia atitudine si sa protejeze oamenii. Sub fostul guvern, eforturile de combatere a traficului de persoane au fost reduse. Fac apel la Parlament să lucreze cu Guvernul privind traficul de persoane pentru a repara prejudiciile produse de fostul Guvern

Cele mai importante declaraţii făcute de Cătălin Predoiu, ministrul de Justiţie:

Traficul de persoane si crima organizata au ajuns la un nivel ingrijorator. Aceaasta situatie are un responsabil care este fostul guvern PSD. Cei care au condus MAI nu au luat masuri la timp, s-au facut ca nu vad acest fenomen, au descurajat actiunea politistilor, au transmis interlopilor ca isi poot face de cap. Ca simpli cetatenti vedem ca a scazut siguranta cetatenilor. Vom actiona atat pe zona de combatere cat si pe parte de preventie. Este important sa incepem o educatie in scoli. Sa explicam copiilor cum functioneaza acest flagel si cum sa se apere singuri. Trebuie actionat si pe partea de protectie a victimelor dar a fost neglijata. Crima organizata si traficul de persoane au o dimensiune transnationala. Sunt convins ca in aceasta lupta vom avea de partea noastra cetatenii.