Ministrul Muncii: Bugetul mă opreşte să dau alocaţii mărite pentru copii, mă opreşte să gândesc pe termen lung/ Ce spune despre munca la negru

Marius Budăi a declarat, miercuri, că decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a retrimite la Parlament bugetul pe 2019 îl opreşte de la majorarea alocaţiilor pentru copii şi de la încheierea de convenţii cu angajatorii. Ministrul a spus că lipsa bugetului îl împiedică să gândească pe termen lung.

„Mă opreşte aprobarea bugetului să dau alocaţii mărite (...), mă opreşte bugetul să duc la îndeplinire aceste măsuri de ocupare şi de încurajare a ocupării forţei de muncă şi anume să închei noi convenţii cu angajatorii pentru a aduce plus valoare în România. Mă opreşte bugetul să gândesc foarte mult pe termen lung. Nu numai bugetul, dar şi atacul la CCR a legii pensiilor, să intru efectiv în implementare, pentru că această lege a pensiilor nu este una pe care noi s-o implementăm în 2 zile”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi, la Antena3.

Budăi a făcut şi un apel la toate Inspectoratele Teritoriale de Muncă din ţară: „Le solicit public tuturor directorilor ITM din România toleranţă zero pentru munca la negru. E foarte important”.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri, după ce Curtea Constituţională a decis că Legea Bugetului de stat pe 2019 este constituţională, că va retrimite proiectul în Parlament.

"Întreb şi eu acum cine a oprit PSD să facă investiţii majore în ultimii doi ani? De ce albirea dosarelor liderilor PSD continuă să fie prioritatea zero, în locul construirii de autostrăzi şi spitale. Am afirmat şi repet – guvernarea PSD a eşuat. Dacă PSD nu e în stare să guverneze pentru cetăţean atunci să plece şi să lase pe alţii care se pricep. Având în vedere toate acestea voi retrimite Parlamentului pentru corectură şi îmbunătăţire Legea bugetului. Mesajul este simplu- faceţi un buget sănătos pentru România. Parlamentul are ocazia, dar în primul rând responsabilitatea să facă rapid corecţiile necesare, astfel încât bugetul să fie unul chiar pentru dezvoltarea României", a declarat Klaus Iohannis.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.