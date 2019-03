Ministrul pentru Afaceri Europene, la întâlnirea cu statele candidate: Pentru România, extinderea UE este o prioritate

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, luni, la întâlnirea informală cu reprezentanţii statelor candidate pentru aderarea la UE, că politica de extintere a Uniunii Europene este o prioritate pentru preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene.

„Pentru România, extinderea UE este o parte foarte importantă a preşedinţiei Consiliului UE. E o prioritate. Trebuie să fim cu atât mai fericiţi cu cât este evident că aceasta este calea corectă. Politica de extindere este o politică strategică a UE. În acelaşi timp, trebuie să avem grijă ca pe durata preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, fiecare stat candidat face progrese. Cred că am marcat ce era mai important. Am transmis ceea ce România a putut să facă în această situaţie. Mâine, vom discuta despre bugetul multinanual şi despre agenda strategică. Am subliniat că extinderea este, din perspectiva României, parte din viitorul UE. Şi, să nu uităm, acum, când vorbim despre Brexit şi despre ţări care părăsesc UE este confortabil să avem ţări care vor să se alăture UE”, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, luni, la întâlnirea informală cu reprezentanţii statelor candidate pentru aderarea la UE.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, s-a întâlnit, luni, cu reprezentanţii statelor candidate (Albania, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Turcia) la Muzeul Naţional de Artă al României, înainte de reuniunea informală CAG de marţi.

În perioada 11 – 12 martie 2019, are loc reuniunea informală a miniştrilor şi secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene (reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale). Evenimentul se va desfăşura la Bucureşti, la Palatul Băncii Naţionale a României (BNR), şi va fi găzduit şi prezidat de ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. La reuniunea informală vor participa miniştri şi secretari de stat pentru afaceri europene din statele membre UE, Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil pentru o mai bună legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale, Günther Oettinger, comisarul european pentru buget şi resurse umane, precum şi reprezentanţi ai Secretariatului General al Consiliului, informează reprezentanţi preşedinţiei române a Consiliului UE.

În cadrul reuniunii CAG, va avea loc o dezbatere privind Cadrul Financiar Multianual 2021- 2027.

