Năsui: Deficitul explodează din nou. Când joci ruleta rusească, te aştepţi să tragă revolverul

„Deficitul explodează din nou. Cel mai mare rău nu ni-l face pandemia, ci politicienii iresponsabili care tot cresc cheltuielile statului din banii unei economii care nu mai rezistă”, scrie pe Facebook Claudiu Năsui.

Liderul USR Bucureşti arată că din 2017 cheltuielile statului au tot crescut în fiecare an, iar asta cu procente cu două cifre.

Conform acestuia, a fost o explozie a cheltuielilor care au folosit resurse din mediul privat şi le-au dus la stat: „Deficitul era complet scăpat de sub control chiar din 2019, înainte de pandemie, darămite după. Şi PNL şi PSD au jucat un joc iresponsabil din care unicii pierzători sunt românii şi economia ţării. Fiecare a dublat alocaţiile, dar, evident, pe guvernarea celuilalt. Alocaţiile fiind un subiect care atrage atenţia şi în care toţi par să ignore întrebarea fundamentală: <de unde bani?>. O să ni se spună că nimeni nu putea prevede pandemia. Aşa este. Dar nimeni nu ne-a obligat să fim complet iresponsabili în anii în care am avut creştere economică şi să facem deficite uriaşe, când alte ţări aveau excedent. Atunci când joci ruleta rusească te aştepţi la un moment dat să tragă revolverul. Cam asta s-a întâmplat cu România. Politicienii au jucat ruleta rusească cu economia. Un an le-a mers, încă unul, dar la un moment dat a venit pandemia şi pică tot castelul de cărţi”, a adăugat deputatul USR.

El a adăugat că la doar şase luni din acest an, România este deja la un deficit mai mult decât dublu faţă de momentul acesta din 2019, iar predicţia este că acesta se va dubla încă o dată până la finele anului.

„Ne paşte o estimare conservatoare de 91 de miliarde de lei pe minus. Ca să înţelegem cât de gravă e situaţia, cheltuielile sunt atât de mult mai mari decât veniturile, încât ne vom îndatora cu aproape o treime din cât avem nevoie pentru a putea face toate plăţile anul acesta. Şi aici e cuvântul cheie: îndatorare. Toate se plătesc. Dar nu anul acesta. În condiţiile acestea este imoral să vedem iarăşi încă un miliard de lei în plus la infamul program de sifonat bani pentru partide: PNDL. Soluţia este aceeaşi pe care o repet de ani de zile: stabilizarea cheltuielilor statului astfel încât contribuabilii să nu mai fie nevoiţi să plătească pentru aparatul de stat mamut şi pentru mafiile de partid”, mai arată Năsui.

În opinia lui, România trebuie să implementeze o economie care să încurajeze munca.

„Birocraţia şi taxele absurd de mari pe muncă (suntem liderii Europei la impozitarea pe salariile mici) ne fac să ne irosim potenţialul. De aceea continuăm să debirocratizăm şi să luptăm pentru reforme reale. Dacă anii în care am fi putut avea creşteri economice ne-ar fi găsit cu excedent, acum economia României nu ar mai fi fost atât de puternic lovită de criza cu care ne confruntăm. Măcar în ceasul din urmă guvernanţii ar trebui să privească conservator şi chibzuit felul în care cheltuiesc banul public. Sacul fără fund pe care ani de-a rândul l-au abuzat cei care s-au perindat pe la putere este acum descoperit, iar lucrurile sunt mai serioase decât anticipam”, a conchis liderul USR Bucureşti.