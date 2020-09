NATO oferă asigurări în privinţa unei înţelegeri dintre Turcia şi Grecia în disputa Mării Egee. Atena neagă existenţa unui acord

Speranţele în găsirea unei soluţii prin care să se diminueze tensiunile în creştere din estul Mării Mediterane au fost năruite după ce Grecia a negat existenţa unui acord cu rivala regională Turcia. Şeful NATO, Jens Stoltenberg a anunţat că cele două părţi au fost de acord cu „discuţii tehnice” pentru a evita ciocnirile militare şi accidentele din regiune.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY