Negoiţă, despre Dragnea: Absenţa acestui individ este un mare plus pentru partid/ Congresul PSD ar trebui organizat cât mai repede

Vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă a declarat, miercuri, că este un mare plus pentru partid faptul că Liviu Dragnea nu mai este la conducere, dar regretă că PSD a ţinut în funcţie un om până când acesta a plecat în cătuşe şi că „a trebuit să facă alţii curăţenie”.

Negoiţă, despre Dragnea: Absenţa acestui individ este un mare plus pentru partid

„O schimbare în mod evident că s-a întâmplat. Pur şi simplu absenţa acestui individ este un mare plus. Dar este total insuficient dacă nu arătăm că ce a rămas este diferit iar percepţia este alta”, a declarat Robert Negoiţă, miercuri, înaintea şedinţei Biroul Politic Naţional.

El a adăugat că regretă că PSD l-a ţinut în funcţie pe Liviu Dragnea până când acesta a plecat în cătuşe şi că a trebuit să facă alţii curăţenie.

„Dacă am un regret, am un regret că a trebui ca alţii să vină sa ne facă nouă curăţenie, adică să scăpăm de personaj. Ceva cât de cât apropiat de nivelul de ticăloşenie pe care îl întruchipa acel personaj este greu. Sunt cunoscător al detaliilor. E vorba de Dragnea. Am un regret pentru că PSD a ţinut în funcţie un om pnă a plecat în cătuşe de acolo, e o chestiune mult mai gravă decât înţeleg mulţi din interiorul partidului. Asta e percepţia mea”, a completat Negoiţă.

Liviu Dragnea a fost încarcerat, pe 27 mai, la penintenciarul Rahova. El este condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive. În locul său, la conducerea PSD a venit Viorica Dăncilă, pentru un mandat de interimar.

Negoiţă, despre un Congres pentru alegerea preşedintelui PSD: Cu cât mai repede, cu atât mai bine

Robert Negoiţă a declarat, miercuri, că nu e de acord ca noua conducere a PSD să fie aleasă la un Congres care să aibă loc după prezidenţiale. Vicepreşedintele PSD susţine că demersul trebuie făcut cât mai repede, pentru că partidul are nevoie de o conducere legitimă.



„ Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că e nevoie de o conducere legitimă. Aşa că, cu cât se poate face mai repede, N-am făcut o analiză, am avut alte preocupări”, a declarat Robert Negoiţă, întrebat când ar trebui să aibă loc Congresul pentru alegerea noului preşedinte al PSD.

Referitor la declaraţia lui Victor Negrescu, care susţine două congrese PSD, unul pentru schimbarea statutului şi unul pentru alegerea unei noi conduceri a PSD, după alegerile prezidenţiale, Robert Negoiţă a afirmat că modificările pot avea loc într-un singur congres.

„Putem să facem şi 30 de congrese, unul în fiecare zi. Se poate face în acelaşi congres, se modifică statutul şi se candidează pe statutul aprobat, adică la încerputul congresului modifici statutul, te-ai asigurat că este de acord congresul cu noua variantă propusă de statut, apoi candidezi pe noul statut”, a conchis Negoiţă.

Liviu Dragnea a plecat de la conducerea PSD la finalul lunii mai, când a fost încarcerat în penintenciarul Rahova, condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare. În locul lui, la conducerea PSD se află Viorica Dăncilă, cu un mandat de interimar.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.