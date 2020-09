Nicuşor Dan, candidatul PNL şi USR la primăria Capitalei, a declarat joi seara, în cadrul unei emisiuni tv, că nu se va lăsa intimidat după incidentul de astăzi, când mai mulţi şoferi care conduceau maşini de gunoi au încercat să întrerupă conferinţa de presă pe care a organizat-o, claxonând în mod repetat.

„E tragi-comic ce s-a întâmplat. Am anunţat ieri o conferinţa de presă în zona Progresului din Sectorul 5. M-am trezit astăzi cu vreo 20 de maşini de gunoi. Acele maşini aparţineau Primăriei Sectorului 5. Cele 20 de maşini claxonau. Erau doi poliţişti locali care dirijau aceste maşini de gunoi, care se învârteau în cerc. În cele din urmă a venit Poliţia Naţională care s-a comportat OK şi a dat şi amenzi”, a spus Nicuşor Dan, la Realitatea Plus.



Acesta a mai declarat că este a doua oară când „cineva de la PSD întrerupe o conferinţă de-a sa”.



„Gabriela Firea trebuie să spună dacă se delimitează de acest scandal printr-o conferinţă de presă. Nu o să ne lăsăm intimidaţi de aşa ceva, iar bucureştenii vor şti să facă diferenţa”, a mai spus candidatul la Primăria Capitalei.