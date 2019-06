Noul grup parlamentar Pro Europa susţine moţiunea de cenzură. Daniel Constantin: Avem 24 de parlamentari

Daniel Constantin a declarat, miercuri, că Pro România susţine moţiunea de cenzură la adresa Guvernului şi lucrează la document alături de iniţiatorii acesteia, respectiv PNL. El a precizat că în prezent grupul deputaţilor Pro Europa are 24 de membri.

"Azi (miercuri n-r.) de dimineaţă am avut un prim contact cu colegii de la PNL, am agreat câţiva paşi, se lucrează la moţiunea de cenzură şi nu numai că o susţinem, lucrăm, ne spunem punctele de vedere, ce credem că nu a fost bine în managementul acestui Guvern. E şi un calendar de lucru zilele acestea. Avem 24 de parlamentari", a spus Daniel Constantin după consultările de la Cotroceni.

Referitor la referendum, Daniel Constantin a precizat că i-a prezentat şefului statului modificările pe care ar vrea să le includă într-o revizuire a Constituţiei, inclusiv definirea încălcărilor grave ale Constituţiei.

"L-am informat pe preşedinte cu privire la faptul că noi am dori în acest proces de modificare a Constituţiei să cuprindem şi alte aspecte care sunt în momentul de faţă neclare, nu lucruri care necesită o consultare amplă a cetăţenilor şi o dezbatere amplă în Parlamentul României pentru că asta ar necesita timp. Am înţeles necesitatea exprimată şi de preşedinte şi de cetăţeni ca aceste lucruri să fie implementate cât mai repede în Constituţie. De aceea cred că dacă va exista o majoritate largă la nivelul Parlamentului şi alte partide vor agrea, noi o să prezentăm câteva puncte care trebuie modificate. Le-am prezentat şi preşedintelui. O să discutăm şi cu ceilalţi colegi din Parlament, absolut cu toate partidele politice, să vedem dacă o să întrunim o majoritate. În caz contrar, ne aliem acestei majorităţi care deja se prefigurează pentru modificarea Constituţiei în cele două puncte, aşa cum poporul s-a exprimat. E un proces care probabil că va începe imediat la nivelul Parlamentului şi se va finaliza spre sfârşitul acestui an, posibil chiar şi cu ocazia alegerilor prezidenţiale", a explicat Daniel Constantin.

Şi Eugen Tomac a declarat, miercuri, că PMP va vota pentru trecerea moţiunii de cenzură, iniţiată de PNL la adresa actualului Guvern.

Liderul UDMR, Kelemn Hunor, a anunţat că va susţine demersul opoziţie.

Moţiunea de cenzură este probabil să fie depusă săptămâna viitoare, a anunţat liderul USR Dan Barna.

