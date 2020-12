Guvernul Florin Cîţu a trecut, miercuri, de votul Parlamentului, acesta fiind învestit cu 260 de voturi „pentru” şi 186 „împotrivă” la capătul unei şedinţe care a durat aproape patru ore.

Pentru a putea fi învestit erau necesare 228 de voturi.

Toţi cei 18 miniştri au obţinut aviz pozitiv în comsiiile de specialitate ale noului Parlament, proaspăt constituit după alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

Alianţa PNL, USR-PLUS şi UDMR are împreună 244 de parlamentari, la care se adăugă sprijinul celor 18 deputaţi din grupul minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară. Astfel, coaliţia se poate baza pe 262 de voturi la învestire.

UPDATE 20.00 Preşedintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe miniştrii Guvernului Florin Cîţu, care au mers să depună jurământul, miercuri seara, la Palatul Cotroceni. El le-a transmis că de acum trebuie să se apuce de treabă.

„Vă felicit şi vă doresc mult succes şi multă energie şi ambiţie pentru realizarea tuturor obiectivelor şi proiectelor pe care vi le-aţi propus prin programul de guvernare”, a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele le-a reamintit membrilor Executivului că vremea campaniilor electorale s-a închis şi de acum toţi trebuie să facă ce au promis.

„Oamenilor, cetăţenilor români, li s-a promis restructurarea statului, reforme importante în domenii precum sănătatea, educaţia, reforme importante în marile sisteme publice, reducerea birocraţiei, dar şi obiective pe termen mai scurt: combaterea eficientă a pandemiei, campania de vaccinare, relansarea economiei româneşti, creşterea economică folosind înţelept fondurile europene, respectul pentru contribuabili şi toate aceste lucruri vor fi livrate. Trebuie să fie livrate! Noul Parlament, noul Guvern, împreună cu mine, împreună cu toate autorităţile statului, vom face ce am promis. Vom face reformele, vom repune economia pe picioare, vom face schimbări semnificative, toate în beneficiul cetăţeanului. Au trecut aproape doi ani în care am avut campanii electorale, alegeri. Acum acest ciclu s-a închis. S-a închis ciclul în care noi, cei de aici, ne-am angajat şi am promis. Acum, la sfârşitul acestui ciclu, vă spun sincer: La treabă”, a spus Klaus Iohannis.

După ce au depus jurământul, membrii Guvernului se reunesc în prima şedinţă a Executivului, în jurul orei 21.30.

Ceremonie de depunere a jurământului la Cotroceni. Toţi cei 21 de membri ai noului Guvern de dreapta au jurat credinţă în faţa preşedintelui Iohannis.

Preşedinţii celor două camere, Anca Dragu (Senat) şi Ludovic Orban (Camera Deputaţilor), dar şi preşedintele CCR Valer Dorneanu au fost prezenţi la evenimentul de învestitură.

Mesajul lui Klaus Iohannis, după depunerea jurământului:

Domnule prim-ministru, membri ai Guvernului, vă felicit şi vă doresc mult succes şi multă energie şi ambiţie pentru realizarea tuturor obiectivelor şi proiectelor din programul de guvernare

Cetăţenilor români li s-a promis restructurarea statului, reforme importante în domenii precum sănătatea, educaţia, reforme în marile sisteme publice, reducerea birocraţiei, dar şi combaterea eficientă a pandemiei, campania de vaccinare, relansarea economiei româneşti, creşterea economică folosind înţelept fondurile europene, respectul pentru contribuabil. Toate aceste lucruri vor fi livrate, trebuie să fie livrate

Noul Parlament, noul guvern împreună cu mine, cu toate autorităţile statului vom face ce am promis, vom face reformele, vom repune economia pe picioare, vom face schimbări semnificative, toate în beneficiul cetăţeanului

Au trecut aproape doi ani în care am avut campanii electorale, alegeri, acum acest ciclu s-a închis, s-a închis ciclul în care noi cei de aici ne-am angajat şi am promis. Acum, la sfârşitul acestui ciclu, vă spun sincer, la treabă!

UPDATE 19.20 Decret pentru numirea Guvernului României

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 23 decembrie a.c., decretul pentru numirea Guvernului României, în următoarea componenţă:



• Florin-Vasile Cîţu - prim-ministru;

• Ilie-Dan Barna - viceprim-ministru;

• Kelemen Hunor - viceprim-ministru;

• Alexandru Nazare - ministrul finanţelor;

• Lucian Nicolae Bode - ministrul afacerilor interne;

• Bogdan Lucian Aurescu - ministrul afacerilor externe;

• Stelian-Cristian Ion - ministrul justiţiei;

• Nicolae-Ionel Ciucă - ministrul apărării naţionale;

• Claudiu-Iulius-Gavril Năsui - ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului;

• Virgil-Daniel Popescu - ministrul energiei;

• Cătălin Drulă - ministrul transporturilor şi infrastructurii;

• Nechita-Adrian Oros - ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

• Tánczos Barna - ministrul mediului, apelor şi pădurilor;

• Cseke Attila-Zoltán - ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;

• Cristian Ghinea - ministrul investiţiilor şi proiectelor europene;

• Raluca Turcan - ministrul muncii şi protecţiei sociale;

• Vlad Vasile Voiculescu - ministrul sănătăţii;

• Sorin-Mihai Cîmpeanu - ministrul educaţiei;

• Ciprian-Sergiu Teleman - ministrul cercetării, inovării şi digitalizării;

• Bogdan Gheorghiu - ministrul culturii;

• Novák Carol-Eduard - ministrul tineretului şi sportului.

UPDATE 18.30 Guvernul Florin Cîţu a trecut de votul Parlamentului cu votul a 260 de parlamentari.

Urmează depunerea jurământului în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, la ora 20.00.

În jurul orei 21.30 va avea loc prima şedinţă de Guvern a Executivului condus de Florin Cîţu.

UPDATE 17.30 Votul de învestire a noului Guvern a început în Parlament

UPDATE 17.00 Alfred Simonis: Domnule „Ludovic Cîţu”, clipiţi şi vă salvăm noi

Liderul deputaţilor social-democraţi, Alfred Simonis, l-a ironiat pe premierul desemnat, Florin Cîţu: „Domnule Ludovic Cîţu, clipiţi şi vă salvăm noi. O să cer o pauză de cinci minute să mergeţi la Cotroceni să vă depuneţi mandatul”.



„Îmi exprim revolta faţă de simulacrul de audieri fără precedent, fără accesul presei în sălile de audieri. O parte însemnată dintre candidaţii dvs s-au făcut de râs. O coaliţie din trei partide care au pierdut alegerile se chinuie să formeze o majoritate. Asta e dorinţa preşedintelui României. Dle Ludovic Cîţu, ce rol aveţi în acest guvern. Clipiţi şi vă salvăm noi! O să cer o pauză de cinci minute să fugiţi la Cotroceni să vă depuneţi mandatul. Colegii dvs tot încearcă să ne spună, comparându-vă cu dna Dăncilă. Înţeleg că ăsta e gradul de comparaţie comparaţia. Poate că această competiţie aţi câştigat-o sau poate nu. Rămâne de văzut”, spune Alfred Simonis.

Parlamentarii s-au reunit în şedinţă comună pentru a da un vot pe guvernul Florin Cîţu.

Cîţu a mai fost desemnat o dată pentru a forma Executivul, însă a renunţat cu câteva minute înainte de şedinţa în care Parlamentul trebuia să îi dea votul de învestitură.

UPDATE 16.00 Ciolacu: Acest guvern este deja născut mort. Sunteţi o ruşine naţională

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declară că guvernul Florin Cîţu „este deja născut mort” şi precizează că parlamentarii social-democraţi nu vor vota niciodată un astfel de executiv: „Aţi venit să prăduiţi cât de mult puteţi. Sunteţi o ruşine naţională”.



„Aţi pierdut alegerile. Românii v-au trimis acasă pentru că le-aţi pus în pericol sănătatea, viaţa, locurile de muncă şi educaţia copiilor. V-au trimis acasă pentru aţi minţit şi v-aţi bătut joc de o ţară întreagă. Dar, domnule Orban, nu aţi înţeles nimic. În loc să plecaţi acasă, v-aţi dat mâna pe sub masă în goana voastră ciolan. De două săptămâni românii Vă privesc sideraţi cum vă sfâşiaţi între voi pentru scaunele voastre, pentru bani şi pentru putere. De accea v-aţi pus un premier de paie, să nu cumva să vă încurce planurile”, a spus în plenul reunit Marcel Ciolacu.

El acuză că în programul de guvernare nu există nicio măsură pentru viaţa românilor şi nicio reformă.

„Aţi venit să prăduiţi cât de mult puteţi, să privatizaţi sănătatea, să creşteţi taxele, să vindeţi companiile româneşti, omorâţi agricultorii români. Acest guvern este deja născut mort. PSD nu va vota niciodată un astfel de guvern. Sunteţi o ruşine naţională”, conchide social-democratul.

UPDATE Orban, după ce Cîţu a fost huiduit în Parlament: Cei care huiduie să se ducă pe stadion

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, le-a spus, miercuri, parlamentarilor care l-au huiduit pe Florin Cîţu la începutul discursului din şedinţa de plen reunit să meargă pe stadion: „Să fim civilizaţi, să respectăm şapte ani de acasă şi bunul simţ”.



„Suntem în Parlamentul României şi vă solicit să vă comportaţi aşa cum aşteaptă fiecare român de la noi - să fim civilizaţi, să respectăm şapte ani de acasă şi bunul simţ. Cei care huiduie să se ducă pe stadion dacă vor să huiduie, dacă nu vom aplica regulamentul şedinţelor comune”, a cerut preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

Premierul desemnat, Florin Cîţu, a fost aplaudat la începutul discursului, dar a fost şi huiduit de o parte din parlamentari.

Parlamentul s-a reunit în şedinţă comună pentru a vota noul guvern format de Florin Cîţu.

UPDATE 15.40 Premierul desemnat Florin Cîţu susţine discursul de învestire de la tribuna Parlamentului. El a fost primit cu huiduieli.

Şedinţa Parlamentului în care se votează Guvernul Cîţu a început, în sală fiind prezenţi 363 de deputaţi şi senatori.



Şedinţa este condusă de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Anca Dragu şi Ludovic Orban.

Orban a precizat că din totatul de 465 de parlamentari, 455 sunt validaţi, iar în sală sunt prezenţi 363.

Pe ordinea de zi se află prezentarea Programului şi a Listei Guvernului de către candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, dezbateri asupra Programului şi Listei Guvernului şi votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii Liste a Guvernului.

Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, aprobă prin vot, un singur vot, Programul şi întreaga Listă a Guvernului, şi acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Votul este secret şi se exprimă prin bile.

Toţi cei 18 miniştri propuşi au primit aviz pozitiv în comisiile parlamentare de specialitate.

UPDATE 14.45 Audierile în comisiile de specialitate s-au încheiat în Parlament. Toţi cei 18 miniştri propuşi de coaliţia de guvernare au primit aviz pozitiv.

Ultimul, Alexandru Nazare, propus la Finanţe, primind 20 voturi „pentru” şi 12 „împotrivă”.



Miniştrii propuşi în guvernul Cîţu au fost audiaţi şi avizaţi pozitiv în trei ore şi jumătate.

Vă prezentăm numărul de voturi primit de fiecare ministru propus:

• Nicolae Ciucă, Ministerul Apărării - 18 voturi pentru, 13 împotrivă;

• Raluca Turcan, Ministerul Muncii – 24 voturi pentru, 16 împotrivă;

• Sorin Cîmpeanu, Ministerul Educaţiei – 20 voturi pentru, 13 împotrivă, două abţineri;

• Lucian Bode, Ministerul de Interne - 20 de voturi pentru şi 10 impotrivă;

• Stelian Ion, Ministerul Justiţiei - 41 de voturi pentru şi 26 împotrivă;

• Virgil Popescu, Ministerul Energiei - 31 de voturi pentru şi 18 împotrivă;

• Cristian Ghinea, Ministerul Fondurilor Europene- 16 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă.

• Adrian Oros, Ministerul Agriculturii – 19 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă;

• Cseke Attila – Dezvoltare Regională - 21 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă;

• Claudiu Năsui – Ministerul Economiei - 26 voturi pentru şi 16 voturi împotrivă;

• Cătălin Drulă, Ministerul Trandporturilor - 18 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă;

• Tancsoz Barna, Ministerul Mediului - 22 voturi pentru şi 17 voturi împotrivă;

• Vlad Voiculescu, Ministerul Sanatatii - 20 voturi pentru, 5 împotrivă şi cinci abţineri;

• Novak, Ministerul Tineretului şi Sportului – 17 voturi pentru şi unul împotrivă;

• Bogdan Aurescu, Ministerul de Externe – 23 voturi pentru, nouă voturi împotrivă şi trei abţineri;

• Bogdan Gheorghiu, Ministerul Culturii – 13 voturi pentru şi patru împotrivă;

• Ciprian Teleman, Ministerul Digitalizării – 20 voturi pentru şi 10 impotrivă;

• Alexandru Nazare, Ministerul de Finante – 20 voturi pentru şi 12 împotrivă.

Plenul reunit este programat de la ora 15.00.

UPDATE 14.30 Vlad Voiculescu, avizat pozitiv ca ministru al Sănătăţii

De asemenea, au mai fost avizaţi pozitiv Cătălin Drulă (Transporturi), Claudiu Năsui (Economie), Attila Cseke (Dezvoltare), Adrian Oros (Agricultură), Raluca Turcan (Muncă), Nicolae Ciucă (Apărare), Cristian Ghinea ( Investiţii şi Proiecte Europene), Stelian Ion (Justiţie), Novak Eduárd (Tineret şi Sport), Sorin Cîmpeanu (Educaţie), Nicolae Bode (Interne), Bogdan Gheorghiu (Cultură), Bogdan Aurescu (Externe), Ciprian Teleman (Digitalizare) şi Virgil Popescu (Energie).

UPDATE - Cristian Ghinea este primul ministru în guvernul Florin Cîţu, propus la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care a fost avizat. El a primit 16 voturi favorabile şi cinci voturi „împotrivă”. De asemenea, au mai fost avizaţi Virgil Popescu şi Stelian Ion.

Programul de Guvernare al Cabinetului Cîţu promite că datoria publică nu va depăşi pragul de 60% din PIB, creşterea colectării veniturilor din accize, TVA şi taxe vamale, reforma ANAF, reformarea sistemului fiscal-bugetar şi modernizarea infrastructurii.

„Nu sunt numai trei ore de audieri. Audierile se derulează... Sunt comisii care trebuie să audieze doi miniştri. Nu am limitat perioada audierilor. E timp suficient. Orice parlamentar poate să adreseze întrebări miniştrilor propuşi. La audierea guvernului Grindeanu audierile au durat 30 de minute, iar parlamentarilor nu li s-a permis să adreseze întrebări. Acum nu se va repeta aşa ceva”, a spus preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

Prezentăm lista Guvernului Florin Cîţu:

Vicepremieri în Guvernul condus de Florin Cîţu vor fi Dan Barna (USR-PLUS) şi Kelemen Hunor (UDMR).

Premierul desemnat Florin Cîţu a anunţat, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PNL, cine sunt miniştrii care vor face parte din Executiv.

Miniştri PNL:

Ministerul de Finanţe - Alexandru Nazare

Ministerul Afacerilor Externe - Bogdan Aurescu

Ministerul Apărării Naţionale - Nicolae Ciucă

Ministerul Energiei - Virgil Popescu

Ministerul Afacerilor Interne - Lucian Bode

Ministerul Educaţiei - Sorin Câmpeanu

Ministerul Culturii - Bogdan Gheorghiu

Ministerul Agriculturii - Adrian Oros

Ministerul Muncii - Raluca Turcan

Miniştri USR PLUS:

Ministerul Justiţiei - Stelian Ion

Ministerul Sănătăţii - Vlad Voiculescu

Ministerul Transporturilor - Cătălin Drulă

Ministerul Fondurilor Europene - Cristian Ghinea

Ministerul Economiei- Claudiu Năsui

Ministerul Cercetării, Inovării, Digitalizării - Ciprian Teleman

Miniştri UDMR:

Ministerul Dezvoltării - Cseke Attila

Ministerul Mediului - Tanczos Barna

Ministerul Tineretului şi Sportului - Novák Eduárd.

Cu o zi în urmă, preşedintele Klaus Iohannis a spus că lucrurile s-au „cristalizat” şi o coaliţie formată din PNL, USR PLUS şi UDMR a fost formalizată şi a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României.

Marţi seară, PNL şi alianţa USR-PLUS au definitivat lista de miniştri care să facă parte din guvernul Florin Cîţu. UDMR anunţase deja miniştri cu o zi înainte. De altfel, preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus colegilor din partid care l-au contestat pentru că a pierdut multe ministere că liberalii nu mai sunt singuri la guvernare şi importantă a fost realizarea coaliţiei care să dea un guvern stabil.