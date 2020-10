O conferinţă de presă a liberalilor în Capitală, întreruptă de o persoană în vârstă. Violeta Alexandru acuză PSD

O conferinţă de presă a Violetei Alexandru, preşedinte al PNL Bucureşti, a fost întreruptă duminică de un grup de pensionari, liberalii acuzând că grupul a fost trimis de PSD.

Unul dintre cetăţenii nemulţumiţi a ieşit în evidenţă în mod special. Pensionarul a huiduit şi a ţipat, cerând mărirea pensiilor şi alocaţiilor pentru copii.

Conferinţa de presă a fost susţinută după modelul Nicuşor Dan, în aer liber, în Sectorul 6, ăn schimb la eveniment au participat doar preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru şi preşedintele PNL Sector 6, Ciprian Ciucu. Cei doi au prezentat bilanţul activităţii primarului sectorului 6 Gabriel Mutu şi al PSD.

„E o ticaloşie sa te folosesti de drama acestor oameni. Eu acord audiente in fiecare marti. Acesti oameni trebuie sa stie ca PNL nu ii va minti. Nu asa se face politica in ziua de astazi, aruncand in fata oameni care au probleme reale pe care PSD nu le-a rezolvat dar pe care incearca sa le foloseasca impotriva noastra.”, a spus Violeta Alexandru.

Violeta Alexandru s-a declarat „uimita cat de jos a ajuns PSD cu Gabriel Mutu, incat sa se foloseasca de drama acestor oameni. Eu ma uit in ochii dumneavoastra, cetatenii din sectorul 6, si va spun: daca echipa PNL a gresit in trecut fata de cetatenii acestui sector, va cerem scuze. Avem responsabilitatea sa demonstram ca orice derapaje s-ar fi intamplat in trecut in echipele partidului nostru nu se vor intampla iar”.

Ciprian Ciucu: a vorbit de calitatea infrastructurii, de reabilitatea termica scumpa si proasta, de locurile insuficiente din grădiniţe, de constructii haotice si nesistematice. „Au aparut cartiere intregi nesistematizate si blocuri care nu aveau ce sa caute in zone deja aglomerarii. Zona Lacul Morii nu a fost amenajata, desi au existat promisiuni in acest sens. In sectorul 6 se da spaga pentru diferite autorizatii si aprobari”.

Înregistrare în care pot fi urmărite scenele de la conferinţa de presă a liberalilor în Sectorul 6.