Orban a explicat de ce a dat OUG pe anticipate: Era indispensabilă

Ludovic Orban a afirmat, luni, că ordonanţa de urgenţă privind organizarea anticipatelor era indispensabilă pentru derularea procedurii alegerilor. Premierul a precizat că a fost permis alegătorilor să voteze şi în alt oraş sau judeţ decât cel de domiciliu, iar asta va ajuta de exemplu studenţii.

„Poziţia noastră este foarte clară, poziţia pe care am prezentat-o public în momentul adoptării ordonanţei de urgenţă. În legislaţia electorală privitoare la alegerile parlamentare, nu era prevăzută situaţia alegerilor anticipate. Adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă era indispensabilă pentru asigurarea derulării procedurilor de alegeri parlamentare în condiţiile constituţionale care sunt stabilite. Că atare este un act fundamental, care permite, practic, derularea tuturor procedurilor de alegeri, în bune condiţii. Sigur că, odată cu ordonanţă am făcut nişte lucruri care, după părerea mea, sunt normale şi fireşti şi am îndoiesc că vreun partid politic poate să aibă o altă opinie decât opinia pe care am exprimat-o noi. Şi anume, să extindem la alegerile parlamentare condiţiile de vot în Diaspora, care au existat pentru alegerea preşedintelui şi care au permis fiecărui cetăţean român din Diaspora să îşi exercite votul în condiţii normale şi fireşti”, a declarat Ludovic Orban, la finalul BEX al PNL luni la Parlament.

Liderul PNL a adăugat că măsurile din actul normativ prin care cetăţenii pot vota la alegeri şi în alt oraş sau judeţ decât cel de reşedinţă vor permite studenţiilor aflaţi la studii în alt judeţ să voteze la alegerile parlamentare.

„Nu puteam să nu ţinem cont de faptul că în Diaspora există peste 800.000 de cetăţeni care sunt înregistraţi oficial cetăţeni români cu domiciliu în străinătate. Şi de asemenea, să nu ţinem cont de faptul că la alegerile prezidenţiale, au votat 1 milion de români. Că atare, am crescut reprezentarea Diasporei în Parlamentul României, dublând numărul de parlamentari care sunt aleşi în Diaspora.. Sigur că există o discuţie referitoare la prevederea prin care am permis exercitarea dreptului de vot şi în altă circumscripţie electorală decât circumscripţia electorală unde are domiciliul votantul. Acest lucru l-am făcut că să creştem prezenţa la vot, că să asigurăm o garanţie suplimentară a exercitării dreptului de vot. V-am explicat, sunt situaţii foarte clare, studenţi care nu sunt în judeţul, sunt la o facultate în alt judeţ şi care se pot află în sesiune. Dreptul lor de vot este restricţionat în cazul în care sunt obligaţi să voteze doar în judeţul unde au localitatea unde au domiciliul”, a conchis Orban.

Ordonanţa de Urgenţă care reglementează organizarea alegerilor anticipate pentru Camera Deputaţilor şi Senat a fost adoptată pe 3 ianuarie, fără avizele Consiliului Legislativ. Principalele prevederi din OUG sunt: trei zile de vot în Diaspora, dublarea numărului de parlamentari de diaspora.

De asemenea, în cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 50 de zile înaintea votării faţă de 90 de zile în prezent, deci se pot organiza anticipate cu 40 de zile mai repede decât in prezent.

În plus, alegătorii pot vota oriunde se află în ţară la alegerile parlamentare.

