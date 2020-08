Orban, contre în Parlament, cu Ponta şi Ciolacu, pe planul de redresare a economiei/ Ciolacu a cerut demisia premierului

Ludovic Orban a fost chemat în faţa Parlamentului, pentru a da explicaţii cu privire la măsurile economice de atenuare a efectelor negative din timpul epidemiei de COVID-19. După ce a fost criticat de Victor Ponta, premierul a spus că nu a existat niciodată un proiect „atât de ambiţios” precum proiectul PNL, prin care Guvernul are de gând să aloce „sume uriaşe” pentru investiţii publice.

Orban a criticat Guvernul anterior, cum că nu ar fi făcut nimic pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare.

Orban, către PSD: Nu vă e ruşine să vorbiţi acum despre muncitorii sezonieri, când voi aţi alungat milioane de români?



Parlamentarii PSD l-au acuzat pe Ludovic Orban că a „exportat” muncitori sezonieri, în timpul stării de urgenţă. Premierul, deranjat de acuzaţii, a amintit de milioanele de români care au plecat în străinătate în timpul guvernărilor anterioare.

Orban anunţă 300 milioane de euro pentru repornirea companiilor afectate în pandemie

Premierul a anunţat că, în săptămâna aceasta, Guvernul pune la punct o schemă de garantare pentru companii care nu pot să se adreseze IMM-invest şi afirmă că aproape 5 milioane de credite sunt aprobate.

Premierul le-a spus aleşilor că situaţia economică din România e bună, comparativ cu alte ţări. Restricţiile impuse de autorităţi au avut un rol de protejare, a mai spus Ludovic Orban.

„În ceea ce priveşte restricţiile de activităţi în domeniul economic, acestea au fost determinate de riscul la adresa vieţii şi sănătăţii oamenilor. Aceste restricţii au fost limitate, spre deosebire de alte ţări. Cea mai mare parte a companiilor din România au rămas în funcţiune. Cea mai bună dovadă o puteţi vedea din date. Datele arată că pe primul trimestru, România a înregistrat cea mai mare creştere economică. Situaţia economică în România este pe departe de a fi atât de gravă”, a afirmat premierul PNL, în plenul Parlamentului.

Potrivit estimării preliminare publicate săptămâna trecută de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), România a înregistrat cel mai semnificativ avans al economiei din cele 27 de state membre ale UE, în primul trimestru din anul 2020, comparativ cu perioada similară din 2019.

Premierul a susţinut că Guvernul nu a oprit niciun şantier în timpul epidemiei de Covid-19. În realitate, însă, fie autorităţile, fie patronii au oprit lucrările de pe şantier pentru a-i proteja pe muncitori de Covid-19.

Dezbaterile din Camera Deputaţilor:

Ludovic Orban (la final):

Mă aşteptăm să se vorbeasca despre economie. Din păcate nu s-a vorbit. Se vede că nu înţelegeţi nimic din UE. UE înseamnă libertatea de circulaţie a oamenilor, a ideilor, a mărfii. Nu vă e ruşine să vorbiţi despre românii care pleacă la muncă că şi muncitori sezonieri, acum, câteva mii de muncitori sezonieri, după ce aţi alungat milioane de români, plecaţi exasperaţi de guvernările voastre, în care aţi călcat în picioare speranţa oricărui român. Îmi e greu să trec peste această obrăznicie.

Florin Roman (PNL), după ce Marcel Ciolacu a vorbit fără mască la gură:

Domnule preşedinte, am o rugaminte. Parlamentul României a votat o lege. În acea lege, am stabilit cu toţii că este obligatorie purtarea măştii în interiorul clădirilor şi instituţiilor. Prin urmare, ca să nu leşinăm, am rugămintea să solicitaţi Secretariatului General să dezinfecteze microfonul după ce aţi vorbit.

Am rugămintea, legal, să se dezinfecteze microfonul după ce aţi vorbit (staff-ul Camerei Deputaţilor a dezinfectat microfonul de la pupitru)

Marcel Ciolacu, PSD (fără mască de protecţie):

Domnule prim ministru nici nu ştiu. Am voie să vorbesc fără mască ?Am o singură problemă când port masca şi vorbesc îmi vine să strănut şi pe urmă sună domnul Ponta la 112 şi vine Vela şi mă arestează.

Cele trei zile ale prostiei vor marca pentru totdeauna Guvernul pe care îl conduceţi. O prostie imensă, pentru care astăzi mă aşteptam să vă daţi demisia. Aţi pus în pericol viaţa tuturor românilor, pentru că nu aţi fost în stare să trimiteţi în Parlament o lege la timp.

Veţi rămâne în istorie ca un guvern care a făcut cea mai mare gafă politică de la Revoluţie încoace. Din cauza dumneavoastră am avut trei zile în care în România nu a fost nicio stare de urgenţă sau de alertă. A fost doar o stare de prostie a Guvernului PNL

Au fost trei zile în care nu au fost reguli, singura regulă a fost bunul-simţ al românilor.

D-le Orban, mă aşteptam să spuneţi din nou că PSD-ul este de vină, sunteţi de 6 luni la guvernare, guvernaţi odata! De fapt nu aveţi niciun plan de relansare economică. PSD v-a dat 28 de măsuri pe care să le implementaţi, le vom trece prin Parlament.

În schimb, sunteţi bun la minciuni, vă faceţi propriul partid de ruşine, aţi minţit medicii că le daţi prime, le-aţi spus oamenilor că le daţi şomaj tehnic. Aţi dat dovadă de inconştienţă totală, economia este la pământ.

Astăzi ar fi trebuit să vă daţi demisia, dar nu aveţi demnitatea să o faceţi, tot acest Parlament vă va da jos printr-o moţiune de cenzură.

Ludovic Orban (cu masca la gură): Datele arată că pe primul trimestru România a avut cea mai mare creştere economică. Datele arată că situaţia din România este departe de ceea ce vor unii să prezinte.

Nu am oprit niciun şantier, menţinerea creşterii economice s-a menţinut prin acest fel. Zecile de mii de firme cărora li se suspendă plata creditelor, ordonanţa care permite acest lucru.

În ceea ce priveşte sectorul HORECA, vin de la o întâlnire cu cei din domeniu, impozitul celor din domeniu, prin OUG să scutească de la plata impozitului pe clădiri concensionate din spaţiul public.

Antevorbitorul (Victor Ponta- nr) are ochelari de cal şi nu vrea să vadă realitatea.

Pregătim un plan pentru redresare economică care să se bazeze pe investiţii. Nu a existat niciodată, în România, un proiect atât de ambiţios cum este proiectul nostru, în care vrem să alocăm sume uriaşe pentru investiţii publice în infrastructură, de transport, energetică, sanitară.

Apropo de infrastructura sanitară, a trebuit să venim noi la guvernare ca după cinci ani de bătut pasul pe loc, în nici şase luni, noi să semnăm contractele de finanţare prin spitalele regionale. Nu vă mai spun de alte şi alte procedure de investiţii în infrastructura de transport, care au fost blocate până în momentul de faţă

Punem la punct o schemă de garantare de creditare pentru companiile care nu beneficiază acum prin programul IMM.

Scheme de garantare a creditului între companii, pentru a fluidiza fluxul de bani între companii şi a bloca mecanismul pe care o companie bolnavă poate afecta toate companiile în lanţ (...) schemă de ajutor de stat pentru investiţiile Greenfield

Am identificat aproape 2 miliarde de euro, în momentul de faţă pentru a genera programe de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, în proiecte de investiţii, şi 300 de milioane de euro capital de lucru pentru repornirea companiilor care au fost afectate.

Victor Ponta (Pro Europa): Aş vrea să vorbesc pe înţelesul unui patron de firme funebre. Patronii de firme funebre sunt ultimii specialişti promovaţi de domnul Orban (aluzie la numirea unui proprietar de pompe funebre la conducerea Spitalului de Urgenţă din Piatra Neamţ - n.r). Să spunem că azi avem o slujbă de pomenire pentru anumite domenii din România, afectate de criza economică, pe care Guvernul urmează să le omoare, urmând ca apoi să le asigure o îngropăciune cu o firmă de pompe funebre afiliată partidului

Putem să vorbim despre faimosul program IMM, fără crize ca d-l Cîţu, a pornit pe 17 aprilie, care s-a blocat şi apoi a fost repornit după 10 zile de STS.

Mai trebuie să trecem pe pomelnic şi legea privind cea a contribuţiilor sociale, un sprijin pentru firmele româneşti pentru a nu trimite în şomaj peste un milion de angajaţi din păcate partidul Guvernului a decis să nu salveze aceste firme

Trebuie să trecem pe pomelnic agricultura, afectată de secetă. Va fi salvată când va veni alt Guvern.

Din păcate trebuie să trecem pe pomelnicul Guvernului Orban companiile româneşti de transport. La TAROM nu s-au dat salariile, la CFR Dumnezeu cu mila. Poate aşa înţeleg oamenii de ce se trece pe jos pe la Nădlac, după ore de aşteptat.

Sportul şi cultura, domenii importante, se prăbuşesc din lipsă de sprijin guvernamental. Cred că aceste două domenii lăsate să moară reprezintă o pierdere pentru societatea românescă

Trecem HORECA, credeam că vă plac terasele, probabil că e o chestie freudiană.

În încheiere, am o singură întrebare: D-le premier vă daţi demisia sau lăsaţi iar Parlamentul să vă demită