Orban: Cu borduri, ciment, vopsea şi panseluţe nu poţi să creezi dezvoltare

„Galaţiul are o şansă, după 30 de ani în care în fruntea judeţului s-au aflat doar oameni crescuţi în perioada comunistă care au avut o viziune comunistă privitor la modul în care trebuie condus un judeţ. Din cauza asta, în 30 de ani Galaţiul în loc să evolueze, din păcate a făcut pasul înapoi. Guvernarea PSD a făcut rău Galaţiului. Concluzia e clară - e nevoie de o schimbare profundă. Numai cu borduri, ciment, vopsea şi panseluţe nu poţi să creezi dezvoltare”, spune Ludovic Orban.

El spune că deputatul USR Bogdan Rodeanu, susţinut şi de PNL la Primăria Galaţi, este „un parlamentar exemplar, activ, care s-a bătut pentru Galaţi”.

La rândul său, liderul USR, Dan Barna, spune că Galaţiul reprezintă „unul dintre cele mai amarnice exemple de proastă administrare”.

„În mod particular, Galaţiul beneficiază de resurse şi de oportunităţi la care multe dintre administraţiile din România îndrăznesc, poate, doar să viseze. Galaţiul este port la Dunăre, are o industrie puternică şi o industrie cu tradiţie, Galaţiul are o universtitate de prestigiu, cu performanţe şi dascăli valoroşi. În ciuda acestor resurse semnificative, galaţiul stă de 30 de ani în subdezvoltare”, adaugă Barna.