Orban: Deficitul bugetar existent pe 2019 este rezultatul unor politici catastrofale ale PSD

Premierul interimar a declarat, joi seara, că deficitul bugetar de 4,6% este rezultatul unor politici „catastrofale” ale PSD, iar PNL ţinteşte un deficit sub 3% pentru 2022, strategie care ar fi fost acceptată de Comisia Europeană.

„Deficitul pe 2019 este deficitul care a fost provocat de politici sistematice de reducere a veniturilor şi de creşterea cheltuielilor fără existenţa unor venituri şi a unor minciuni gogonate care au fost nu lansate în spaţiul public sub forma unor vorbe, ci minciuni gogonate care au fost incluse în fundamentele bugetului de stat pe 2019. 4,6%, deficitul care a existat pe 2019, este rezultatul unor politici catastrofale ale PSD. Ceea ce am făcut noi, am făcut un buget care, deşi nu eram majoritari în Parlament, ne-am angajat răspunderea pentru buget, l-am dat până la data de 1 ianuarie, aşa cum e în orice ţară civilizată”, a spus Ludovic Orban, la RTV.

Premierul interimar a spus că s-a acceptat, de către Comisia Europeană, ca deficitul bugetar să fie de sub 3% doar în 2022.

„În 2020 deficitul este 3,6%. Lumea trebuie să înţeleagă un lucru foarte simplu: Comisia Europeană a acceptat strategia noastră fiscal-bugetară de reducere a deficitului bugetar sub 3% în anul 2022, deşi, în mod normal, ar fi trebuit să ne ceară ca acest lucru să se întâmple din 2021 fiindcă au înţeles foarte clar ce ne-au lăsat”, a mai spus Orban.

Comisia Europeană a propus, miercuri, Consiliului UE să iniţieze o procedură de deficit excesiv pentru România şi a adoptat o recomandare adresată Consiliului de stabilire a cerinţelor de ajustare.

Recomandarea propusă prevede ca România să urmeze o traiectorie de ajustare durabilă şi credibilă pentru a pune capăt deficitului excesiv până în 2022, cel târziu.

